Erika Eleniaková se proslavila jako plavčice Shauni v legendárním seriálu Pobřežní hlídka. Roli ztvárňovala v letech 1989 až 1992 a právě díky ní se zařadila mezi nejvýraznější tváře původního seriálu. Nyní se rozhodla fanouškům ukázat i jinou stránku svého života a čtyři roky před šedesátkou vstupuje na OnlyFans.
Bývalá playmate, která příští měsíc oslaví 57. narozeniny, si za předplatné svého profilu účtuje 9,99 dolaru, tedy zhruba 210 korun měsíčně. Na stránce už zveřejnila 17 fotografií a jedno video.
Svůj nový projekt popsala v rozhovoru pro TMZ jako osobní, hravou a nefiltrovanou stránku svého života. Na placeném profilu chce zveřejňovat fotografie a videa, zákulisní momenty, obsah z pláže a také materiál, o který ji fanoušci údajně opakovaně žádali.
„V podstatě jsem vyrůstala na pláži v červených plavkách, takže mám pocit, že se tím kruh uzavírá – budu dělat to samé, jen si teď o všem rozhoduji já,“ řekla.
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Mrznutí v plavkách a stres. Natáčení Pobřežní hlídky bylo úmorné, říká Eleniaková
Eleniaková zároveň nijak nezastírá, že část jejího nového obsahu bude reagovat přímo na přání fanoušků. Ti ji podle jejích slov často žádají o fotografie bosých nohou.
„Fanoušci dostanou můj skutečný soukromý život, moje osobní fotografie a videa, spoustu dní na pláži a ano, také chodidla, na která se mě všichni pořád dokola ptají,“ uvedla herečka.
„Celá desetiletí jsem byla Erika z Pobřežní hlídky, ale na OnlyFans ukážu stránku sebe, kterou lidé ještě neviděli,“ vysvětluje. „Je to osobní, hravé a nefiltrované. A pokud jste přišli kvůli bosým nohám v písku, slibuji, že nebudete zklamaní.“
Načasování jejího rozhodnutí je přitom poměrně symbolické. Eleniaková se totiž zároveň vrací k projektu, který ji před více než třemi desetiletími proslavil. V připravovaném pokračování Pobřežní hlídky pro stanici Fox si znovu zahraje Shauni McClainovou.
Nová série má podle aktuálních informací dorazit na obrazovky v lednu 2027 a nabídne také další známou tvář z původního seriálu, Davida Chokachiho, který si zopakuje roli Codyho Madisona.