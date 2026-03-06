Emma Watsonová má novou lásku. Randí s mexickým miliardářem

Fanoušci už delší dobu spekulovali o tom, že Emma Watsonová a Gonzalo Hevia Bailleres tvoří pár. Dvojice si však svůj vztah až donedávna střežila v soukromí.
Nyní je fotografové zachytili při odletu na romantickou cestu do Mexika. Podle snímků, které získal magazín HELLO!, se pár na letišti k sobě tiskl, zatímco čekal na nástup do letadla. Nechyběly ani polibky a objetí.
Herečka měla na sobě šedý svetr, volné kraťasy a růžovou baseballovou čepici. Vlasy měla stažené do drdolu a outfit doladila designovým batohem.
Dvojice si během čekání v odletové hale zašla také na kávu. Další fotografie z jejich pobytu v Mexiku pak zachycují Watsonovou a jejího partnera při romantické večeři v tlumeně osvětlené restauraci.
Gonzalo Hevioa Bailleres je mexický podnikatel a podle webů International Business Times a Forbes je spojován s jednou z nejbohatších rodin v zemi.
Podnikatel v minulosti podle všeho randil s mexickou herečkou a zpěvačkou Belindou, která mu následně věnovala píseň Heterocromía. Název odkazuje na genetickou poruchu, kterou Bailleres trpí. Jde o oční vadu, při které má člověk každou duhovku jiné barvy, případně je jedna duhovka dvoubarevná.
Bailleres založil společnost zaměřenou na správu aktiv HBeyond. Podle magazínu Cosmopolitan je také zakladatelem a generálním ředitelem startupu Lok, který se zaměřuje na mobilitu a logistiku a nabízí poradenství i služby v oblasti chytré infrastruktury.
Podle magazínu Quién byli Emma Watsonová a Gonzalo Hevia Bailleres poprvé spatřeni společně v lyžařském středisku Courchevel ve francouzských Alpách.
Hvězda filmové série Harry Potter se během let stala jednou z nejvlivnějších hereček své generace. Přesto se vždy snažila držet svůj soukromý život mimo pozornost veřejnosti.
V minulosti chodila s bohatým dědicem Willem Adamowitzem, hráčem ragby Matthewem Janneym, podnikatelem Williamem „Mackem“ Knightem, hercem Chordem Overstreetem, generálním ředitelem pro technologie Brendanem Wallacem, milionářem Brendanem Iribem. Jejím partnerem byl také další byznysman Leo Robinson, randila se synem magnáta Philipa Greena Brandonem, s podnikatelem Ryanem Walshem, s hercem Johnnym Simmonsem, hudebníkem Georgem Craigem, se spolužákem z Oxfordu Kieranem Brownem či magnátem Austinem Kevitchem.