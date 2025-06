Sex má být na zdravotní doporučení, prosazuje Emma Thompsonová

Šestašedesátiletá držitelka Oscara to uvedla během živé diskuse po projekci svého filmu Hodně štěstí, pane Veliký v londýnském divadle The Kiln. V otevřeném rozhovoru mluvila o nečekaných reakcích na svou roli ovdovělé, penzionované učitelky, která si najme mužského eskortního pracovníka, aby jí pomohl znovu objevovat vlastní sexualitu.

„Musíme si klást otázku: Co když je člověk nemocný, nikoho nemá, ale přesto potřebuje sex?“ řekla. „Sex je součástí našeho zdraví, je to vlastně něco, co by mělo být zahrnuto do péče o zdraví. Vážně, mělo by to být hrazeno zdravotní pojišťovnou. Je nesmírně prospěšná věc.“

Emma Thompsonová na cenách BAFTA (Londýn, 19. února 2023)

Herečka ve zmíněném snímku absolvovala mimo jiné odvážné scény s o generaci mladším hercem Darylem McCormackem (32). Upřímně se rozpovídala i o tom, jak film ovlivnil ženy její generace – a dokonce je inspiroval k činům. „Od té doby, co film vyšel, si několik mých starších kamarádek opravdu najalo eskort,“ přiznala.

Emma Thompsonová dlouhodobě zastává názor, že sexuální profese jsou práce jako každá jiná, a nemělo by se z nich tudíž dělat tabu; zároveň se však účastní osvětových kampaní proti obchodu s lidmi. „Katy (Brandová, autorka zmíněného filmu) pochází ze země, kde je tohle legální, a já zase pracovala s mnoha lidmi, kteří se stali obětí těchto zločinů. Mám tudíž na sexuální práci poměrně komplikovaný náhled,“ vysvětluje.

„Jsou to dvě zcela odlišné věci, ale často se zaměňují a setkávají s nepochopením, protože se o tom málo píše,“ dodává herečka. Dle svých slov doufá, že právě i filmem Hodně štěstí, pane Veliký dokáže přispět k tomu, aby se debaty na toto téma staly častějšími a otevřenějšími.