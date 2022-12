Bulvár? Bláboly o sobě jsem si zakázala, říká Emma Smetana

Setkáváme se před vystoupením v pražském klubu Roxy. Pociťujete nervozitu předtím, než jdete na stage?

Smetana: Většinou ne. A dneska jo, protože to vnímám jako zatím náš největší, takže nejdůležitější koncert.

Vaši fanoušci se od vás dočkali konečně i muziky na vinylu, co to znamená pro vás jako pro umělce?

Haj: Vůbec nic, jenom další prodejní položku na merch stánku.

Smetana: (smích) To není pravda.

Haj: Není to pravda. Já taky kecám, tak zlehčuju. Vinyl je to, co to původně bylo. To je nejkrásnější z těch předmětů. Ale zároveň myslím, že počet lidí, co ho mají následně kde přehrát, když si ho koupí, je nejmenší. Takže mikinu unosí víc lidí než vinyl.

Smetana: Jo, ale třeba prodej cédéček a vinylu je úplně stejný v případě našeho publika. Asi to tak jiné kapely nemají v tomto poměru, a dokonce některé už nevydávají žádné fyzické nosiče. My jsme docela rádi, že máme takovéto old school fanoušky, kterým se líbí ten předmět, a vinyl je samozřejmě hezčí předmět než cédéčko.

Jordan Haj a Emma Smetana

Když se sebekriticky zamyslíte, jak se hledá rovnováha mezi profesí muzikanta, péčí o děti a přípravami na Vánoce, k čemu dojdete?

Smetana: A proč sebekriticky?

Abyste si řekla: Já jsem prostě perfektní tady i perfektní tam.

Smetana: Včera jsem jenom udělala salát a vzdaly jsme vanilkové rohlíčky s Lennonkou. Ale může za to Lennonka a její kroužky. Přišla domů hodinu předtím, než jde spát. Takže vlastně já byla připravená včas, tuším. Ne?

Haj: Já jsem si uvědomil, že kdybych včera si sednul na půl hodiny a koupil na internetu všechny dárky, tak by stihly dojít do Vánoc (rozhovor se natáčel na začátku prosince – pozn. red.), a následně jsem to potom neudělal, protože jsem místo toho dělal fitting na dnešek. Takže to zase nestihnu. A příště budu mít… protože po tomto koncertě následuje ještě Brno, Bratislava a Olomouc. Až se k tomu dostanu, tak už dodací lhůty dárků nebudou do Vánoc, takže tak.

Emmo, co vaše moderování. Kde vás například můžeme vidět? Někde stabilně?

Smetana: Stabilně všude možně, takže nikde úplně naplno nebo na plný úvazek. Teď jsem moderovala nedávno pro VŠE prezidentskou debatu. To byla po dlouhé době taková seriózní poloha. Nevím, nakolik se mi dařilo být úplně seriózní. Spíš jsem si užívala, že nemusím. Jinak teď kdybys pracoval v nějakém korporátu nebo bance, tak bys mě pravděpodobně viděl na svém vánočním večírku. (smích) Moderuju hodně těchto soukromých akcí, konferencí, tiskovek. Tam se realizuju moderátorsky.

Jordan Haj a Emma Smetana (Brno, 19. března 2022)

Jak moc velkými mediálními konzumenty jste? Přečtete si noviny nebo otevřete třeba nějaký server?

Haj: No já ne. Ale není čím se chlubit, hrozně nerad to říkám. Nicméně moje partnerka, takže aspoň polovina rodičů našich dětí, je pravidelným konzumentem všech druhů médií, která zprostředkovávají zprávy na denní bázi. Takže to je dobré.

Smetana: Deník N, Respekt, jichž jsem veselou a hrdou předplatitelkou. Pak poslouchám hodně podcasty, takže Filipa Titlbacha, ten dneska přijde na koncert, Studio N, Prostor X, Čestmíra, Ptám se já, Vinohradská 12. Zpravodajské a publicistické podcasty jedu zejména. A do toho čtu ty dva zmíněné tituly. Jo a ještě Reportér.

Haj: Já třeba jsem utratil podle mě tak třicet tisíc za audioknihy tento rok. Objevil jsem jednu českou stránku, nebo aplikaci, co má ty audioknihy, a jedu to pořád.

Spousta lidí se zamýšlí nad tím, jakou si pěstujete image, jestli je to hra, nebo realita, póza, nebo skutečnost...

Haj: To je zajímavá úvaha. Já nevím, jako že nula. Ne? Upřímně si nevybavuju moment, kdybychom veřejně něco prezentovali jinak, než jak to je...

Smetana: Ale třeba s tebou jsme vedli v Brně asi před půlrokem, možná už je to rok, dada rozhovor. Takový antirozhovor. Ale tam se počítá s tím, že inteligentní divák se zorientuje v tom, v jakém se s námi ocitl žánru. Jinak si myslím, že když si to člověk nevykomunikuje zřetelně, že jde něco hrát nebo že půjde cestou nějakého humoru, tak pak většinou jsme my námi. Ale to možná vyznělo zase jako šíleně vypózovaný statement, takže těžko říct.

Haj: Super póza, ani já ti nevěřím. (smích)

Jordan Haj a Emma Smetana (Praha, 8. září 2020)

Co vám potom na to konto píšou fanoušci? Chápou vás, případně podporují, když se třeba nějaký bulvární web do vás zbytečně pustí?

Haj: Já nemám, jak se to dozvědět.

Smetana: Právě.

Haj: Protože to je kombinace toho, že to sám nevyhledám a zároveň žiju v bublině, kde lidi, co to třeba čtou, tak se stydí to přede mnou přiznat. Takže já se to úplně nemám jak dozvědět. Myslím, že jsme vlastně ve stejné bublině, takže...

Takže v zájmu duševního zdraví ani po tom raději nepátrat.

Smetana: My jsme tak zaneprázdnění věcmi, které k něčemu jsou, takže i já jsem si zakázala, nebo jsem hodně snížila míru tohoto masochismu, který v podstatě je trošku ztrátou času. Takže byly doby, kdy jsem měla lepší přehled o tom, co se píše za bláboly. Teď už to asi tolik nevím.

Haj: Ale když mi na něčem záleží, jako třeba teď jsem byl na rozhovoru u Čestmíra Strakatého a odcházel jsem s pocitem, že rozhovor byl vesměs obsáhlý, hodně autentický a teoreticky by mohl vyznít tak, jak jsem chtěl, zajímalo mě, s jakou reakcí se to potká. Tak jsem šel na YouTube a podíval jsem se na komentáře a strašně mě potěšily, protože jsem se dotýkal i nějakých témat, která jsem doufal, že v někom zarezonují a budou k něčemu přínosná. Pro jednotlivce, co se třeba potýkají s podobnými problémy, o kterých jsem tam mluvil. A vím, že se to dělo díky těm reakcím. Takže občas jo. Ale když už jsem to udělal, potkal jsem se s něčím, co mě potěšilo.

Co byste závěrem popřáli čtenářům a divákům?

Smetana: Já bych vám popřála, aby na vás všichni byli hodní, a pomůžete si, když na ně taky budete hodní. Oni pak na vás budou ještě hodnější. To si myslím, že k Vánocům stačí. A všechny rodiny, co se zvládnou nepohádat, obdivuju a fandím jim.

Haj: Dejte nějaké peníze na charitu a pošlete omluvu tomu, komu jste ji neposlali a zasloužil by si to. Myslím, že každý za ten rok někomu ukřivdil, kdo by si zasloužil omluvu. Tak aspoň jednoho takového člověka najděte, to je hrozně hezká věc, co dělat před koncem roku.

Smetana: Já se ti omlouvám.

Haj: Já se ti taky omlouvám.