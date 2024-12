Nebinární herečka Emma Corrinová předvádí prsa na premiérách Nosferatu

Emma Corrinová se počátkem prosince na premiéře v Berlíně předvedla v zelených šatech značky Saint Laurent z kolekce Ready To Wear 2025, ve kterých jí byla vidět celá prsa. Jen o dva dny později si podobné odhalení zopakovala v Londýně na červeném koberci při stejné příležitosti.

Herečka se nebojí otevřenosti. V jednom z rozhovorů například prozradila, že u sebe neustále nosí mini vibrátor. „Je to skvělé, když jste ve stresu a potřebujete si odfouknout a zrelaxovat se. Skvěle to vždy pomůže. Moje hračka navíc vypadá velmi dobře, připomíná rtěnku. Je to hezké a malé, zkrátka tak akorát do kabelky,“ řekla pro magazín Vogue.

Jako správná Britka prý také nevyráží do světa bez pytlíku čaje a protože holduje poezii, má v kabelce často kromě sexuálních pomůcek i sbírku básní.

Corrinová se proslavila díky roli princezny Diany v seriálu Koruna. Od roku 2021 se identifikuje jako nebinární. Se svými zážitky týkajícími se genderové identity se ráda svěřuje na sociálních sítích. Od roku 2023 chodí herečka s americkým hercem Rami Malekem, letos se nastěhovali do společné domácnosti, pořídili si dům v londýnském Hampsteadu za pět milionů liber.

Nosferatu je gotický hororový film amerického režiséra Roberta Eggerse, je remakem klasického německého němého filmu Upír Nosferatu z roku 1922. V hlavních rolích novinky si kromě Emmy Corrinové zahráli Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Deppová, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Ineson, Simon McBurney a Willem Dafoe.

Natáčení probíhalo převážně v barrandovských filmových studiích v Praze a v okolí hlavního města od února do května 2024. Filmový štáb zavítal například také na zámek Rožmitál a na hrad Pernštejn.

Herec Bill Skarsgård kvůli přípravě na svou roli hraběte Orloka výrazně zhubl a pracoval s operním zpěvákem, aby snížil svůj hlasový rozsah. Také musel každý den trávit šest hodin v maskérně, kdy mu byla nasazována prostetická maska. „Bylo to jako vyvolávání ryzího zla. Nějakou dobu po natáčení mi vždy trvalo ze sebe oklepat démona, kterého jsem v sobě vyvolal,“ uvedl.