Možná jsem nesouhlasila a může jít o znásilnění, říká herečka o sexu v opilosti

Emily Atacková na Glamour Women of the Year Awards v Londýně (17. října 2023) | foto: Profimedia.cz

Rodačka z britského Bedfordshire si zahrála v několika seriálech včetně britské komedie Inbetweeners, kde ztvárnila roli Charlotte Hinchcliffové. V podcastu Great Company se moderátorovi Jamiemu Laingovi svěřila, že v oblasti sexu nemá zdaleka jen příjemné zkušenosti.

„Dostala jsem se do spousty doslova nepříjemných situací. Upřímně bych snad spočítala na prstech jedné ruky, kolikrát jsem si sex reálně užila,“ postěžovala si. Své zážitky zpětně vnímá se znepokojením, neboť mnohokrát s někým spala v opilosti. Zpětně si tak není jistá, zda v takových případech souhlasila, a tudíž zda nemohlo jít o znásilnění.

Herečka Emily Atacková (2024)

„V době mojí puberty to byla hrůza. Neexistovaly žádné bariéry ani hranice. Kluci se neuměli chovat k holkám, holky nevěděly, co si v takových situacích počít. Bylo to šílené,“ tvrdí. „Kolikrát jsem se vzbudila s pocitem, že s tímhle jsem přeci určitě nemohla souhlasit.“

Zejména jí vadí, že mužům sex s podnapilými dívkami snadno projde. „Žily jsme v domnění, že je to normální – probudit se po večírku a uvědomit si, co všechno si z té noci nepamatujete, a pak to prostě nějak přejít,“ říká. Ve výsledku se stala tváří petice, která požaduje změnu zákona, aby nově vyžadoval výslovný souhlas v každé jednotlivé fázi intimní interakce.

„Nevyjádření souhlasu je klíčovým problémem ve spoustě případů sexuálního obtěžování dívek a žen. Přesto však aktuální zákony neochrání nikoho, kdo výslovně neřekl ‚ne‘. Je na čase to zjednodušit – pouze ‚ano‘ by mělo znamenat ‚ano‘,“ vysvětluje. „Takové jasné sdělení by určitě vedlo k otevřenější a jasnější komunikaci.“