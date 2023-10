Lidé si myslí, že šlo o sex, ale nespali jsme spolu, vzpomínala žena Presleyho

Bývalá Elvisova manželka se rozpovídala o tom, jaké bylo její seznámení se slavným zpěvákem. Zatímco jemu bylo 24 let, jí pouhých 14. Potkali se na vojenské základně v Německu a rozuměli si prý už od první chvíle.

„Lidé si myslí, že šlo o sex. A přitom vůbec,“ uvedla na konferenci v Benátkách Presleyová. „Vůbec jsme spolu nespali. Byl nesmírně laskavý, galantní a milující, ale zároveň bral ohled na to, že je mi teprve čtrnáct. Rozuměli jsme si spíše v myšlenkové rovině a o tom byl náš vztah,“ říká.

„Moji rodiče měli velký problém pochopit, co na mě Elvis vidí a proč. A možná to vážně bylo proto, že jsem především uměla naslouchat. Elvis se mi v Německu svěřoval se vším možným – se svými obavami, přáními, se smrtí své matky – z té se nikdy nedostal. A já byla tou, kdo jej skutečně dokázal vyslechnout a utěšit ho. To nás k sobě táhlo,“ vypráví Priscilla.

Kromě vzpomínání složila také kompliment režisérce za její tvorbu. „Je opravdu těžké dívat se na film o vás, o vašem životě, o vaší lásce…“ uvedla Presleyová a podle svědků se přitom neubránila slzám. „Sofia odvedla úžasnou práci. Všechno si nastudovala, párkrát jsme spolu mluvily a já se jí snažila pomoct, jak jen to šlo.“

Ve filmu ji ztvární pětadvacetiletá herečka Cailee Spaenyová, zatímco Elvise bude hrát o rok starší Jacob Elordi. Práva na použití Elvisovy hudby od společnosti Elvis Presley Enterprises však tento snímek, na rozdíl od loňského životopisného filmu Elvis od Baze Luhrmanna, nezískal.