Transgender herec Elliot Page se pochlubil novou přítelkyní

  11:11
Kanadský herec Elliot Page (38) v červenci na sociálních sítích naznačil, že má novou přítelkyni. Nyní s herečkou Juliou Shiplettovou (38) dorazil na týden módy do Milána. Dvojice se tak poprvé ukázala oficiálně na veřejnosti.
Julia Shiplettová a Elliot Page v Miláně na přehlídce Gucci (23. září 2025)

Julia Shiplettová a Elliot Page v Miláně na přehlídce Gucci (23. září 2025) | foto: Getty Images

Ellen Page a její partnerka Emma Portnerová (Los Angeles, 7. října 2017)
Samantha Thomasová a Ellen Page (Toronto, 12. září 2015)
Elliot Page v Miláně (23. září 2025)
Elliot Page v Miláně (23. září 2025)
Page a Shiplettová se v rámci Fashion Weeku v Miláně ukázali na premiéře krátkého filmu značky Gucci s názvem The Tiger. Své outfity sladili. Hvězda seriálu Umbrella Academy měla na sobě černé pruhované sako Gucci, bílou košili a černé kalhoty. Herec outfit doplnil černými mokasíny a koženým páskem. Julia Shiplettová, známá ze seriálů Love Life nebo Zelený servis, zvolila tmavě zelené šaty Gucci, černou koženou kabelku a podpatky.

Shiplettová a Page se už v červenci letošního roku ukázali jako dvojice na sociálních sítích. V tu dobu na Instagramu zveřejnili společnou fotografii, na které oslavovali Měsíc hrdosti.

Elliot Page v Miláně (23. září 2025)

Elliot Page se narodil jako žena a coby Ellen začal také svou hereckou kariéru například ve filmu Juno. V roce 2014 přišel s veřejným oznámením, že je lesba a poté prošel tranzicí.

Page byl ženatý s tanečnicí a choreografkou Emmou Portnerovou, se kterou se v roce 2021 rozvedli. V prohlášení pro magazín People uvedl, že po několikaměsíčním odloučení dospěli k rozhodnutí se rozvést. „Po důkladném uvážení jsme učinili těžké rozhodnutí rozvést se po našem loňském rozchodu. Máme k sobě hluboký respekt a zůstáváme blízkými přáteli,“ řekl tehdy magazínu.

Herec ve svých memoárech Pageboy z roku 2023 odhalil, že měl vztah s některými kolegyněmi. Patří mezi ně například herečky Kate Mara a Olivie Thirlbyová.

