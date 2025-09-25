Transgender herec Elliot Page se pochlubil novou přítelkyní

Page a Shiplettová se v rámci Fashion Weeku v Miláně ukázali na premiéře krátkého filmu značky Gucci s názvem The Tiger. Své outfity sladili. Hvězda seriálu Umbrella Academy měla na sobě černé pruhované sako Gucci, bílou košili a černé kalhoty. Herec outfit doplnil černými mokasíny a koženým páskem. Julia Shiplettová, známá ze seriálů Love Life nebo Zelený servis, zvolila tmavě zelené šaty Gucci, černou koženou kabelku a podpatky.
Shiplettová a Page se už v červenci letošního roku ukázali jako dvojice na sociálních sítích. V tu dobu na Instagramu zveřejnili společnou fotografii, na které oslavovali Měsíc hrdosti.
Elliot Page se narodil jako žena a coby Ellen začal také svou hereckou kariéru například ve filmu Juno. V roce 2014 přišel s veřejným oznámením, že je lesba a poté prošel tranzicí.
Page byl ženatý s tanečnicí a choreografkou Emmou Portnerovou, se kterou se v roce 2021 rozvedli. V prohlášení pro magazín People uvedl, že po několikaměsíčním odloučení dospěli k rozhodnutí se rozvést. „Po důkladném uvážení jsme učinili těžké rozhodnutí rozvést se po našem loňském rozchodu. Máme k sobě hluboký respekt a zůstáváme blízkými přáteli,“ řekl tehdy magazínu.
Herec ve svých memoárech Pageboy z roku 2023 odhalil, že měl vztah s některými kolegyněmi. Patří mezi ně například herečky Kate Mara a Olivie Thirlbyová.