Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém vyjít, kde si zahrála po boku Michelle Pfeifferové a Nicole Kidmanové, se nebála zajít až na hranici komfortu.
Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles), 2026 | foto: Apple TV

Blondýnka Elle Fanningová odhodila image nevinné princezny a vrhla se do mnohem syrovější role. V seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles) ztvárnila mladou ženu, která po neplánovaném otěhotnění bojuje o přežití a snaží se uživit sebe i své dítě. Právě finanční tlak ji přivede k netradičnímu způsobu výdělku. Začne prodávat vlastní obsah na internetu, což otevírá prostor pro velmi odvážné scény.

Jedna z nich vyvolala mezi diváky velký rozruch. Fanningová se totiž před kamerou objevuje nahoře bez, pózuje jen ve spodním prádle a využívá své tělo jako prostředek k vydělávání peněz. Tvůrci tím podle svých slov chtěli zdůraznit realitu dnešní doby, kdy se hranice mezi soukromím a veřejným prostorem stírají, a zároveň ukázat, kam až může člověka dohnat finanční nouze.

Seriál, který vznikl podle knihy spisovatelky Rufi Thorpeové, kombinuje prvky komedie a dramatu. Sleduje příběh mladé ženy, jež opustí školu, stane se matkou a postupně si buduje nečekanou kariéru na internetu. Projekt se může pochlubit i silným obsazením, vedle Fanningové se objevují hvězdy jako Nicole Kidmanová nebo Michelle Pfeifferová.

Herečka Elle Fanningová kvůli roli podstoupila i řadu netradičních hereckých výzev. V některých scénách například používala speciální rekvizity, aby působila co nejautentičtěji jako mladá matka. Přiznává, že právě tato role je ni jednou ze zatím nejodvážnějších v její kariéře a donutila ji vystoupit ze zajetých kolejí.

Reakce fanoušků jsou smíšené: zatímco jedni oceňují její odvahu a herecký posun, druzí zůstávají překvapeni, kam až se rozhodla zajít. Není to však poprvé, co se herečka svlékla před kamerou, už v minulosti se odhalila v erotických scénách a to například v satirickém komediálním seriálu Veliká.

Elle Fanningová patří mezi nejvýraznější tváře své generace, před kamerou stojí už od dětství. Dnes patří k respektovaným herečkám, které zvládají jak komerční, tak náročnější projekty. Největší popularitu jí přinesla role princezny Aurory ve filmech Zloba – Královna černé magie a Zloba: Královna všeho zlého po boku Angeliny Jolie. Výrazně na sebe upozornila také ve filmu Neon Demon a úspěch slavila i díky roli Kate v již zmíněném seriálu Veliká.

Své soukromí si americká herečka pečlivě chrání a na rozdíl od řady jiných hvězd o osobním životě příliš nemluví. Její rodina má k filmu blízko, starší sestrou Elle je herečka Dakota Fanningová, se kterou má velmi blízký vztah a často o ní mluví jako o své největší opoře.

Co se týká lásky, Fanningová byla v minulosti spojována například s hercem Maxem Minghellou, se kterým několik let tvořila pár, svůj vztah ale oba drželi spíš mimo pozornost médií. Po jejich rozchodu herečka žádný nový vztah oficiálně nepotvrdila a dlouhodobě si drží odstup od veřejného rozebírání svého milostného života.

V rozhovorech se spíš než o konkrétních partnerech zmiňuje o tom, že si ve vztahu váží hlavně upřímnosti, stability a smyslu pro humor. Přestože patří mezi známé tváře Hollywoodu, snaží se udržet si co nejvíc normální život a soukromí striktně oddělovat od kariéry.

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo's Got Money Troubles), 2026 | foto: Apple TV

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

