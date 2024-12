V devatenácti jsem ocenila starší muže, kteří toužili po sexu, říká McGovernová

Herečka věří, že ji to hodně posunulo v životě a vůbec toho nelituje. “Celou dobu na to vzpomínám. Sexuálních zážitků bylo v mládí samozřejmě hodně. Hodně starších mužů se mnou flirtovalo, sváděli mě a snažili se mě dostat do postele, což se jim také mnohokrát povedlo,“ přiznává v podcastu Rosebud.

„Před pár lety přišlo hnutí MeToo. Způsob, jakým se lidé začali dívat na pracovní praktiky v našem oboru, je pro mě velmi zajímavý, protože když si vzpomenu na svůj raný profesní život, musím říct, a převzít za to plnou odpovědnost, že mě sexuální zážitky zajímaly stejně jako všechny ty muže. A musím také říct, že jsem to chtěla a ocenila jsem to. Ale můžu mluvit jen za sebe,“ říká McGovernerová.

Na otázku, zda zažila během kariéry v Hollywoodu také nějaký nechtěný sex, sexuální obtěžování či trauma, odpověděla jednoduše: „Ne.“

Během rozhovoru zavzpomínala na své úplné začátky u filmu. “Hned potom, co jsem dokončila střední školu, nastal jakýsi zvrat událostí, kdy jsem se najednou na krátkou dobu stala slavnou filmovou hvězdou. Byla jsem tehdy na střední škole a všichni jsme přemýšleli o maturitě a o tom, co budeme v životě dělat a kam půjdeme. Byla jsem na přijímačkách na umělecké škole, kde zrovna producenti hledali děti do filmu Obyčejní lidé, který režíroval Robert Redford. Měla jsem velké štěstí. Vybrali mě, asi to byl osud a úplný začátek toho všeho,“ uvedla.

„Tohle odstartovalo mou kariéru. Jen díky tomu jsem pak hned následující rok dostala roli ve filmu Ragtime od režiséra Miloše Formana. Měla jsem tehdy pocit, že má kariéra se rozjíždí velmi rychle naplno a všechny další velké filmové role se na sebe budou takto nabalovat jako sněhová koule,“ vzpomíná.

Přiznává však, že jako velmi mladou dívku ji to zároveň hodně stresovalo. „Opravdu mě to dost vykolejilo. Najednou jsem se cítila velmi oddělená od všech kamarádů a přišla jsem o všechna přátelství, která jsem navázala na střední škole. Pak jsem si našla prvního přítele a přišel první moment jakéhosi fyzického probuzení. Vlastně to byl opravdu milý chlap, když na to vzpomínám. Jsme stále v kontaktu,“ dodává se smíchem Elizabeth McGovernová.

Třiašedesátiletá americká herečka byla v roce 1984 zasnoubená s hercem a režisérem Seanem Pennem. Momentálně žije v Londýně s manželem Simonem Curtisem, kterého si vzala v roce 1992. S britským režisérem a producentem mají dvě dcery.