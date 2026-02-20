„Přistupuji k životu způsobem, že se věci dějí tak, jak mají. Přijímám, co přichází. Otěhotněla jsem v hektickém období? Ok, má to tak být, i když bych si jistě dovedla představit, že miminko přijde ve chvílích klidu, volna nebo dovolené. V době, kdy spolu děláme rozhovor, jsem v sedmém měsíci,“ prozradila Eliška Křenková v rozhovoru pro březnové vydání magazínu Harper´s Bazaar.
Právě při focení pro známý módní časopis vzniklo i video, kde herečka ukázala těhotenské bříško. Pod příspěvkem na Instagramu Křenkové okamžitě gratulovalo mnoho překvapených přátel.
Mezi vzkazy jsou zprávy od hereček Michaely Tomešové, Patricie Solaříkové, Veroniky Arichtevy či moderátorky Zorky Hejdové.
O tom, že jejich kolegyně bude brzy maminkou, nevědělo až do čtvrtečního oznámení pravděpodobně mnoho z nich. „Jú, to je teda překvápko,“ napsala herečka Lenka Krobotová.
Eliška Křenková je držitelkou Českého lva za film Všechno bude, zahrála si například v nekonečném seriálu Ulice, diváci ji znají ale i ze seriálů Vyprávěj, Bratři a sestry či filmů Rafťáci, Padesátka, Muži v naději nebo pohádky Princezna zakletá v čase.
Letos bude mít premiéru také nová dvoudílná historická minisérie Anežka, která zachycuje v dramatickém ztvárnění vůbec poprvé příběh inspirovaný životem svaté Anežky České. V seriálu se kromě Křenkové objeví i Oskar Hes, Darija Pavlovičová, Jaroslav Plesl či Barbora Bočková.