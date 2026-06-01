Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Třicetiletá zpěvačka dorazila v bílém kostýmku Schiaparelli, v bílých rukavicích, s náhrdelníkem Bulgari a kloboukem od modisty Stephena Jonese. V rukou držela žlutou kytici. Šestatřicetiletý Turner zvolil tmavomodrý oblek.
Po obřadu novomanželé vyšli z budovy ruku v ruce a přivítali je příbuzní a přátelé. Následně odjeli černým londýnským taxíkem.
Právně platný sňatek předchází velké svatbě v sicilském Palermu, která má podle informací médií trvat od čtvrtka do soboty. Mezi očekávanými hosty mají být například Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, Donatella Versace či Simon Porte Jacquemus.
Dua Lipa a Callum Turner spolu chodí od roku 2024 a zasnoubení oznámili v minulém roce. „Ano, jsme zasnoubení. Je to velmi vzrušující. Rozhodnutí zestárnout spolu, sdílet společný život a být navždy nejlepšími přáteli je opravdu výjimečný pocit,“ řekla zpěvačka tehdy časopisu British Vogue.
Callum Turner je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Je také jedním z adeptů na nového Jamese Bonda.
17. října 2025