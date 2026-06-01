Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

  9:17
Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v sobotu dopoledne.
Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Dua Lipa a Callum Turner (září 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (srpen 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (červen 2024)
45 fotografií

Třicetiletá zpěvačka dorazila v bílém kostýmku Schiaparelli, v bílých rukavicích, s náhrdelníkem Bulgari a kloboukem od modisty Stephena Jonese. V rukou držela žlutou kytici. Šestatřicetiletý Turner zvolil tmavomodrý oblek.

Po obřadu novomanželé vyšli z budovy ruku v ruce a přivítali je příbuzní a přátelé. Následně odjeli černým londýnským taxíkem.

Dua Lipa a Callum Turner na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Právně platný sňatek předchází velké svatbě v sicilském Palermu, která má podle informací médií trvat od čtvrtka do soboty. Mezi očekávanými hosty mají být například Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, Donatella Versace či Simon Porte Jacquemus.

Dua Lipa a Callum Turner spolu chodí od roku 2024 a zasnoubení oznámili v minulém roce. „Ano, jsme zasnoubení. Je to velmi vzrušující. Rozhodnutí zestárnout spolu, sdílet společný život a být navždy nejlepšími přáteli je opravdu výjimečný pocit,“ řekla zpěvačka tehdy časopisu British Vogue.

Callum Turner je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Je také jedním z adeptů na nového Jamese Bonda.

17. října 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v...

1. června 2026  9:17

Kdo byli osudoví muži Marilyn Monroe: osm slavných lásek hollywoodské legendy

Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....

Za svou kariéru natočila zhruba tři desítky filmů a stala se jednou z největších ikon Hollywoodu. Vedle hereckých výkonů ale média fascinoval i její bouřlivý osobní život. Marilyn Monroe, od jejíž...

1. června 2026

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák....

1. června 2026

Přišla na můj koncert a převyšovala ty děti, říká Pokáč o seznámení s manželkou

Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Jan Pokorný alias Pokáč (35) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak se seznámil se svou manželkou Eliškou, jak ji požádal o ruku i co říkají jejich děti na jeho tvorbu. Objasnil také to,...

1. června 2026

Sirotčinec, marné vztahy a závislost mezi leskem slávy. (Ne)známá Marilyn Monroe

Premium
Nejslavnější roli sehrála Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959).

Sexsymbol století, hysterická blondýna nebo citlivá a chytrá dívka? Nejde vybrat jen jednu tvář Marilyn Monroe, na každé z těchto charakteristik je kus pravdy. I když od narození bohyně filmu...

31. května 2026

S manželem je díky hudbě. Spolupráci se mnou si zařídil, líčí Markéta Poulíčková

Premium
Markéta Poulíčková

Markéta Poulíčková je vyhledávanou studiovou zpěvačkou, také se věnuje psaní autorských písní a na svém kontě má několik sólových alb. V soukromí je vdaná paní, na svatbě s bubeníkem kapely O5 a...

31. května 2026

Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Adriana Sklenaříková v Cannes (20. května 2026)

Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková slaví ve Francii nečekaný úspěch. V populární reality show Les Traîtres, francouzské verzi Zrádců, dokázala utajit svou roli až do samotného finále a...

31. května 2026  13:38

Děti jsem neměla kvůli rakovině, říká Kylie Minogue. Podruhé nemoc zatajila

Kylie Minogue, únor 2026

Zpěvačka Kylie Minogue je oficiálně nejprodávanější australskou umělkyní všech dob. V novém dokumentu na Netflixu hovoří o svém soukromí včetně toho, proč před lety veřejnosti zatajila svou diagnózu.

31. května 2026  11:01

Lubomír Brabec se v 73 letech opět oženil. Své ano řekl během koncertu v kostele

Ivana Urválková a Lubomír Brabec se vzali 30. května 2026 v kostele Nanebevzetí...

Kytarový virtuos Lubomír Brabec (73) se oženil se svou dlouholetou partnerkou Ivanou Urválkovou (60). O radostnou událost se muzikant podělil s fanoušky, svou lásku si vzal přímo během svého...

31. května 2026

Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

V poslední době dostává role rázných, trošku hlučných žen. Hodí se k ní....

Natáčení filmu v americkém Utahu se pro Petru Nesvačilovou (40) proměnilo v nepříjemný boj o zdraví. Herečka popsala chvíle, kdy ji během pobytu v poušti skolila otrava jídlem. Její stav byl natolik...

31. května 2026  8:49

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano, říká o třetí svatbě zpěvačka Lucie Bílá

Lucie Bílá

Lucie Bílá (60) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o životním štěstí, manželství i lidech, které si dnes pouští do života. Přiznala, proč po letech kývla na svatbu s o sedmnáct let mladším...

31. května 2026

Nestydím se za to, že podstupuji neinvazivní zákroky, přiznává Petra Svoboda

Petra Svoboda ve fotokolekci Esence

Moderátorka Petra Svoboda (43) pro iDNES.cz otevřeně promluvila o ženské kráse, estetických úpravách i návratu do společnosti po těžkém životním období, kdy přišla o manžela. Přiznala také, že nemá...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.