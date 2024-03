Na OnlyFans jsem za pět minut vydělala na exekuci, tvrdí Drea de Matteo

Platformě, která umožňuje lidem prodávat své erotické snímky, vyjádřila herečka vděčnost. „Zachránilo nás to,“ řekla exkluzivně pro Daily Mail. „OnlyFans mi zachránil život, na 100 procent. Nemůžu uvěřit, že to říkám, ale je to tak.“

„Každý, kdo mě chce odsoudit a shazovat, ať si poslouží. Jen doufám, že se nikdy neocitnete v situaci, v jaké jsem byla já, když máte dvě malé děti,“ pokračovala herečka se slzami v očích.

Do svízelné situace se Drea de Matteo dostala během pandemie koronaviru. Kvůli odmítnutí vakcíny proti viru covid-19 se totiž nemohla vrátit k natáčení. Na účtu jí tak po čase zbylo pouhých deset dolarů, v přepočtu asi 200 korun.

„Uvalili na mě exekuci a pak můj dům vytopili, takže jsem se ho snažila rychle prodat,“ řekla. „Chtěla jsem se ho pokusit prodat dřív, než mi ho seberou.“

Platformu OnlyFans tak původně viděla jako poslední východisko. „Udělala jsem to, ale nechtělo se mi do toho,“ přiznala. „Dostala jsem za to pořádnou nakládačku, stalo se to virálním,“ připomíná lavinu odsuzujících komentářů, které se na ni snesly od lidí, považujících ženy na této platformě za novodobé prostitutky.

Časem si ovšem svlékání za peníze zamilovala. „Je to dobrý pocit, vidět ty fotky,“ nadchla se. OnlyFans jí prý pomohlo nabrat sebevědomí. Díky vysokému výdělku byla také schopná splatit své dluhy a uvést na trh svou vlastní značku oblečení.