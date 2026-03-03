Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje jen sladké princezny. Snoubenka zpěváka Damiana Davida (27) z italské kapely Måneskin, kterou si fanoušci zamilovali v Disney seriálu Liv and Maddie a později jako Mal ve filmu Descendants, nyní překvapila odvážnými scénami v krimi seriálu.

V novince, kde si zahrál i charismatický Avan Jogia (který je podle fanoušků mimochodem dost podobný hereččině snoubenci), odhazuje Dove Cameron svou někdejší image nevinné blondýnky i oblečení.

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)
Dove Cameron v seriálu 56 dní (2026)
Herečka Dove Cameron a herec Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)
Dove Cameron v seriálu 56 dní (2026)
V několika odvážných erotických scénách se herečka objevuje nahá a sociální sítě ihned po premiéře seriálu zaplavily reakce fanoušků, kteří jen těžko věří, že jde o tu samou dívku, kterou ještě před pár lety sledovali jejich mladší sourozenci na Disney Channel.

Seriál 56 dní (56 Days) sází na dusnou atmosféru, vášnivý vztah hlavních postav a psychologické napětí. Chemie mezi Cameron a Avanem podle prvních ohlasů výborně funguje a intimní scény patří k nejdiskutovanějším momentům celé řady.

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Dove Cameron se kromě herectví věnuje také hudbě. Její písně z posledních let mají spíš temnější popový nádech, dveře mimo Disney svět jí otevřel například hit Boyfriend. Muzikantem je i její snoubenec, frontman italské kapely Måneskin, zpěvák Damiano David, který je velmi úspěšný i jako sólo interpret.

Dove a Damiano patří v současnosti k nejvíce sledovaným dvojicím světového showbyznysu. Seznámili se v roce 2023 a brzy začalo být zřejmé, že nejde jen o krátkodobý románek. Spekulace o zásnubách zesílily v říjnu 2025 poté, co se herečka objevila s nápadným diamantovým prstenem, pár následně v lednu 2026 informaci o blížící se svatbě potvrdil.

Dove v jednom z rozhovorů uvedla, že její láska s Damianem je výjimečná a hluboká. Svou píseň Whatever You Like pak označila za vyznání partnerovi s tím, že našla po letech nefungujících vztahů konečně „opravdového muže“.

Damiano o Dove říká, že vztah s ní je pro něj požehnáním, partnerka mu prý „velmi usnadňuje život“. „Cítím díky ní v životě konečně stabilitu, jsme si opravdu velmi blízcí. Budujeme si spolu krásný život, máme spoustu plánů a podporujeme se vzájemně, jak to jen jde,“ popsal zpěvák.

