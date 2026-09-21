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Nadia z Prciček už vydělala na OnlyFans miliony. Úplně nahá tam ale není
„Vždycky jsem si vážila neuvěřitelné podpory a povzbuzení, kterých se mi během let od fanoušků dostávalo,“ uvedla Millsová pro magazín Variety. Sociální sítě jí podle jejích slov umožnily zůstat s příznivci v kontaktu a OnlyFans pro ni představuje možnost osobnějšího a přímějšího spojení.
Na svém profilu sdílí momentálně především zákulisí svého života, každodenní momenty, vzpomínky a dosud nezveřejněný obsah. K dispozici má například starší fotografie z focení pro Playboy, které nebyly nahé, ale měly podle herečky výrazný sex-appeal. Millsová zároveň připustila, že by se v budoucnu nebránila ani novým odvážnějším snímkům. Podmínkou pro ni ale je, aby zůstaly vkusné.
„Nechci dělat nic lascivního. To prostě nejsem já,“ řekla v rozhovoru pro TMZ. Zároveň dodala, že pokud budou fanoušci chtít něco výrazně odvážnějšího, je ochotná o tom uvažovat. Nahé focení proto do budoucna nevylučuje.
Millsová se na OnlyFans rozhodla vstoupit až poté, co ji oslovili přímo zástupci platformy. Účet spustila 30. července 2026 a podle aktuálních zpráv se její nový projekt setkal s velkým zájmem. Entertainment Weekly uvedl, že herečka na platformě už vydělává vysoké šestimístné částky.
Herečka se před kamerou pohybuje už šest desetiletí. Proslavila se především rolí Abby Cunninghamové v seriálu Knots Landing, v němž hrála od roku 1980 a později se k postavě několikrát vrátila. Objevila se také po boku Clinta Eastwooda ve filmu Zahrajte mi Misty nebo v seriálu General Hospital. Právě za roli Madeline Reevesové v něm získala v roce 2015 cenu Daytime Emmy.
Ani v posledních letech se herectví nevzdala. Zahrála si například ve filmech Joy nebo Nene režiséra Jordana Peelea z roku 2022.
Millsová se v minulosti objevila také v neobnažených obrazových materiálech časopisu Playboy, konkrétně v letech 1987 a 1989. Už tehdy si ale podle dobových informací pečlivě hlídala hranici toho, co je ochotná ukázat.
V soukromí žije dlouhá léta s hercem a producentem Larrym Gilmanem, se kterým tvoří pár od roku 2001. Nikdy se nevdala. V roce 1994 jako svobodná žena adoptovala dceru Chloe, které tehdy bylo jen několik dní.
Millsová tak i po osmdesátce dokazuje, že na nové začátky podle ní rozhodně není pozdě. Zatímco její vrstevníci možná na sociálních sítích teprve hledají cestu, jak se v nich zorientovat, ona si na OnlyFans buduje další kapitolu své dlouhé kariéry.