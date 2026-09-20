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Měl by k tomu dospět sám, říká Dominika Myslivcová. Ráda by se vdala

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Dominika Myslivcová na Instagramu

Dominika Myslivcová na Instagramu | foto: Instagram @dominikamyslivcova

Dominika Myslivcová si s partnerem a synem Derianem užívá romantické chvíle na...
Dominika Myslivcová
Dominika Myslivcová s přítelem Jakubem
Dominika Myslivcová si užila první dovolenou pouze ve třech se svým partnerem a...
68 fotografií
Dominika Myslivcová byla ve správnou chvíli na správném místě. Miluje totiž těžší kořeněné orientální vůně a takovým je i parfém dubajské značky, jehož prezentace se zúčastnila. Ale jinak utrácí hlavně za kabelky. Doma má dvě birkinky.

Dominika Myslivcová se pochlubila sexy fotkami se svým partnerem

Cena těchto ikonických kabelek se pohybuje v řádech statisíců. A svoji cenu neztrácejí. Sběratelské kousky dosahují až milionových hodnot. „Dneska jsem si objednala třetí,“ prozradila pro iDNES.cz influencerka, že svoji sbírku dál rozšiřuje.

Luxusní věci ji těší. Ale užít si umí i dobré jídlo. „Já se moc zpátky nedržím, spíš naopak. Jsem protikladem modelek a influencerek, které jí dietně a dodržují zdravý životní styl. Já pro to nemám dost pevnou vůli, jídlo miluji,“ říká Myslivcová.

Občas doma uvaří, ale ne často. „Spíš chodím jíst do restaurací,“ přiznává. A s ní i její syn Derian. „Asi bych to neměla úplně říkat, protože to vypadá, že nejsem prototyp dokonalé matky, ale je to tak,“ přiznává.

Dominika Myslivcová na Instagramu
Dominika Myslivcová si s partnerem a synem Derianem užívá romantické chvíle na dovolené v Canes
Dominika Myslivcová
Dominika Myslivcová s přítelem Jakubem
68 fotografií

Tam s ním občas zažívá chvíle, kvůli kterým někteří restauratéři už malé děti ve svých podnicích nechtějí. „Jít s Derianem do společnosti je docela náročné. Vždycky se modlím, ať má svůj lepší den a neobtěžuje všechny okolo. A když už je to opravdu přes čáru, vezmu nohy na ramena a jedeme domů. Ale vždycky tomu dám šanci a snažím se udělat si s ním pěkný den v restaurace. A když to nejde, tak to nejde,“ krčí rameny.

I ona se snaží řešit vše po dobrém. „Zpočátku vysvětluji, ale když si dál dělá, co chce, nevidí a neslyší, tak začnu být trošičku ráznější a přísnější. Ale ani to na něj občas nezabírá. Doufám, že ho toto období vzdoru brzy přejde,“ říká.

Zatím chodí Derian do dětské skupinky. „Ale dávám ho tam jenom občas, aby si užil kolektivu. Ještě je maličký, tak bych chtěla, aby nejvíc času trávil se mnou,“ vysvětluje. Otec navštěvuje dítě podle slov Dominiky, jak se mu to hodí. Zatím je největší autoritou pro svého syna ona. „Tak je to celý život, že chlapi by měli ženy poslouchat, tak ho to učím už odmala,“ směje se.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Žádnou konkrétní školku mu zatím nevybrala, ale uvažuje, že by nemusela být špatná ani státní. „Myslím si, že některé školky jsou přeceňované a naopak ty státní bývají úplně v pohodě. Hlavně bych chtěla, aby tam měl angličtinu, protože ta je dneska úplný základ,“ přemýšlí.

Svůj první blog měla Dominika Myslivcová v jedenácti letech. „Nebojím se říct, že jsem byla první influencerkou v Česku, průkopnicí toho všeho,“ vypráví. „Tenkrát ještě sítě neexistovaly, tak to bylo wow! Dávala jsem tam věci, které mě zajímaly, módu, útržky ze svého života... Byl to takový ‚růžový‘ blog pro stejně staré holky, jako jsem byla já. A tím, že jsem byla první, tak jsem jim asi přišla zajímavá. Ale tenkrát mě ještě vůbec nenapadlo, že bych se tím mohla jednou úspěšně živit,“ popisuje svůj start.

Za oběť vzkvétajícímu byznysu ale padlo její soukromí. „Když tam něco sdílím, tak mě lidi řeší, ať už pozitivně nebo negativně, ale to je vlastně dobře, protože mojí prací je zaujmout,“ říká. Dnes má kolem 363 tisíc sledujících na Instagramu a na všech sítích dohromady přes milion. Má přehled i o své konkurenci, ostatních influencerech. S některými se zná osobně a navzájem se inspirují.

S nálepkou „kontroverzní“ ženy jsem sžitá, říká Dominika Myslivcová

Její oblíbenkyní je Zuzana Plačková. „Ta je pro mě influencerkou number one, líbí se mi svým přístupem. Neřeší lidi, neřeší hejty. A hlavně je typ, který nepomlouvá ostatní. V tom jsme si podobné. Influenceři jinak po sobě hodně jdou,“ prozrazuje.

Už nějakou dobu má nového přítele, od kterého dostala Porsche v ikonické tyrkysově modré barvě Tiffany a k nedávným třicátým druhým narozeninám náhrdelník značky Cartier. Nebránila by se ani zásnubnímu prstenu. „Ale k tomu musí dojít on sám,“ říká. „Nechám to osudu, ale určitě bychom se chtěli jednou vzít. A až budu mít ten zásnubní prsten, začnu přemýšlet o tom, jak by měla vypadat naše svatba,“ usmívá se.

Je vlivná a bohatá. „Ale být bohatý je relativní pojem, každý si pod tím představuje něco jiného,“ říká. „Mně stejně pořád dělají radost základní věci a nejvíc můj syn,“ dodává.

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