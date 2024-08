Dominika Myslivcová se rozešla s podnikatelem, s nímž má ročního syna

„Dlouho jsem se na toto téma nechtěla vůbec vyjadřovat a na podobné otázky, ať už ze strany médii, anebo vás mých sledujících, jsem mlžila... Hodně mlžila. Nepatřím mezi ty, kteří křičí své soukromé problémy do světa nejlépe hned ten den, anebo se hroutí ve stories. A i když se k vám snažím být vždy upřímná, tady mi to úplně nešlo… Jsem taky jen člověk a potřebovala jsem čas na to, všechno vstřebat..,“ napsala Dominika Myslivcová na Instagramu.

Prozradila, že si rodinný život představovala jinak. „Když s někým máte dítě, asi vás nenapadne, že za pár měsíců budete brát nohy na ramena a stěhovat se o dům dál… Ne, nenapadlo mě to. Vždy jsem si pro malého přála úplnou rodinu, to bez debat. Ale… abych byla upřímná, co se nás týče.. Jako rodina jsme nefungovali vlastně nikdy,“ uvedla.

Dominika Myslivcová a Zdeněk Chytil na Česko-Slovenském plese v Obecním domě v Praze (17. února 2024)

Dodala, že s bývalým partnerem mají naprosto jiné priority a hodnoty. Proto se rozhodla od podnikatele začátkem května odstěhovat. Udělala to prý hlavně kvůli synovi. „Přeju si, aby viděl mámu, která je šťastná, spokojená, silná a abych z něj vychovala gentlemana, který má respekt a úctu k ženám. Chci, aby vyrůstal v prostředí kde je klid, pohoda, láska a to se mi momentálně daří. A i když nám to nevyšlo, odnáším si z tohoto vztahu to nejvíc, co jsem mohla a to je nekonečno lásky od mého syna,“ napsala.

Podnikatel Zdeněk Chytil se s Dominikou Myslivcovou seznámil přes Instagram, kde jí napsal ohledně spolupráce. Influencerka později v jednom z rozhovorů přiznala, že si rozhodně nemyslela, že spolu skončí jako pár. Že spolu čekají dítě, oznámila blogerka loni v únoru fotkou v sexy prádle a s kojeneckou lahví.