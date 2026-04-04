Dominika Myslivcová se pochlubila sexy fotkami se svým partnerem

„Hodím si sem pár fotek s tím mým neženatým klukem,“ napsala Dominika Myslivcová na Instagramu.
Narážela tím na dřívější spekulace, podle nichž odvedla svého nového partnera od rodiny a malých dětí. To už předtím odmítla. „Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ říká a dodává, že vše jsou jen nepravdivé spekulace bulváru.
V době, kdy se seznámili, žil podle Myslivcové její nový partner Jakub sám, zmiňované tři děti nejsou navíc ani jeho a v současnosti už jsou dokonce plnoleté a žijí si své vlastní životy.
„V době, kdy jsem Jakuba poznala, tak s manželkou nežil. Nejsem důvodem žádného rozpadu manželství, ani šťastné rodiny, ani nikoho netahám od malých dětí. Nevěřte všemu, co si přečtete,“ uvedla playmate v lednu.
28. srpna 2025