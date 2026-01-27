Píší, že beru tátu třem malým dětem. Nesmysl, říká o novém příteli Myslivcová

Autor:
  10:01
Dominika Myslivcová (31) představila nedávno veřejnosti svého nového partnera Jakuba, po jehož boku se o víkendu objevila také na Plese jako Brno. Influencerka a playmate se nyní vyjádřila k článkům v bulváru a komentářům na sociálních sítích, podle kterých „rozbila šťastnou rodinu a vzala otce třem malým dětem“.

„Jen jsem se chtěla rychle vyjádřit k tomu všemu, co už týden jede všude na sítích v komentářích – že já tahám muže od rodiny, od malých dětí. Upřímně? Už mě to nebaví. Nechtěla jsem se o tom bavit před pár dny na Plese jako Brno, protože jsem si chtěla ten ples užít. Ale myslím si, že už stačilo a že by bylo fajn uvést věci na pravou míru,“ začala své video Dominika Myslivcová.

Dominika Myslivcová v zákulisí focení magazínu Playboy (2025)

„Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ říká a dodává, že vše jsou jen nepravdivé spekulace bulváru.

Dominika Myslivcová ukázala svého nového partnera Jakuba. (2026)
Dominika Myslivcová a její nový přítel Jakub V. na akci na konci roku 2025 ve Špindlu
Dominika Myslivcová a její nový přítel Jakub V. na akci na konci roku 2025 ve Špindlu
Dominika Myslivcová s novým přítelem
69 fotografií

V době, kdy se seznámili, žil podle Myslivcové její nový partner Jakub sám, zmiňované tři děti nejsou navíc ani jeho a v současnosti už jsou dokonce plnoleté a žijí si své vlastní životy.

„V době, kdy jsem Jakuba poznala, tak s manželkou nežil. Nejsem důvodem žádného rozpadu manželství, ani šťastné rodiny, ani nikoho netahám od malých dětí. Nevěřte všemu, co si přečtete,“ uvedla playmate.

Dominika Myslivcová je česká influencerka známá svým výrazným „barbie“ stylem. Proslavila se hlavně na Instagramu a YouTube, kde má početnou základnu sledujících.

S bývalým partnerem, podnikatelem Zdeňkem Chytilem, má dvouletého syna Deriana. Kvůli občasným fotkám ze společných večeří ve dvou se spekulovalo o jejím vztahu s Filipem Turkem, což Myslivcová nikdy nevyvrátila, ale ani nepotvrdila.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Manžela Toma Cruise přivedla k scientologům. Mimi Rogersová slaví sedmdesátiny

Tom Cruise a jeho první manželka, herečka Mimi Rogersová

Americká herečka a producentka Mimi Rogersová 27. ledna oslaví sedmdesátiny. Je známá také jako aktivistka v boji za životní prostředí, úspěšná hráčka pokeru a v neposlední řadě také jako první...

27. ledna 2026  11:40

Píší, že beru tátu třem malým dětem. Nesmysl, říká o novém příteli Myslivcová

Dominika Myslivcová ukázala svého nového partnera Jakuba. (2026)

Dominika Myslivcová (31) představila nedávno veřejnosti svého nového partnera Jakuba, po jehož boku se o víkendu objevila také na Plese jako Brno. Influencerka a playmate se nyní vyjádřila k článkům...

27. ledna 2026  10:01

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

27. ledna 2026  8:58

Modelka z Pobřežní hlídky je stále ve formě, překvapila sexy fotkami

Donna D'Errico (Miami Beach, 13. května 2017)

Donna D’Errico, kterou si televizní diváci pamatují především jako jednu z tváří seriálu Pobřežní hlídka, se znovu připomněla na sociálních sítích. Herečka si po boku Pamely Andersonové či Carmen...

27. ledna 2026  7:48

Tajný doplněk smlouvy s Danielem Hůlkou. Tvůrcům zakazoval učit ho tančit

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Třicet let prožil s Draculou. Teď si od něj dává na čas pauzu a vrací se jako hrabě Monte Cristo. Hudbu k oběma muzikálům složil Karel Svoboda, přičemž v druhém případě psal árie Danielu Hůlkovi...

27. ledna 2026

I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu...

Marcela Karleszová se svým synem Oskarem pokřtila cédéčko, které je živým záznamem muzikálu Dracula, jenž se drží na divadelní scéně už třicet let. Partnerka zesnulého Richarda Hese, který stál s...

27. ledna 2026

Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím....

26. ledna 2026  20:14

Dieta? Trpěl bych jako pes. Tomáš Savka o práci tesaře, věku ženy i náročné dceři

Premium
Tomáš Savka studoval na gymplu v Sokolově, hudebním gymnáziu v Ambergu a...

Možná si ho pamatujete z první řady Česko hledá SuperStar. Dnes je zpěvák, muzikálový herec a držitel dvou Cen Thálie Tomáš Savka už šťastně ženatý a tatínkem sedmileté dcerky Anny Viktorie....

26. ledna 2026

Prozradil Ralph Fiennes, kdo bude novým Voldemortem? Dobrá volba, říká

Ralph Fiennes jako Lord Voldemort

Společnost HBO zatím neoznámila, kdo v seriálu o Harrym Potterovi bude hrát záporáka Voldemorta. Jeho filmový představitel to ale zřejmě omylem prozradil. Ralph Fiennes (63) promluvil o svém...

26. ledna 2026  15:50

Nechci přestat kouřit, neraďte mi jak, vzkazuje Dorota Nvotová po mastektomii

Dorota Nvotová

Dorota Nvotová (43) počátkem ledna oznámila, že má rakovinu a následně podstoupila mastektomii, tedy odstranění prsní žlázy. Slovenská herečka a hudebnice popsala, proč se rozhodla nepřestat v...

26. ledna 2026  11:45

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

Marketingový specialista Jakub Horák

Marketér a komentátor Jakub Horák (53) se ozval sledujícím na sociálních sítích. Nedlouho poté, co kvůli prasklému aneurysma skončil v nemocnici v kritickém stavu. Jeho zdravotní stav je už lepší a...

26. ledna 2026  10:23

Rowan Atkinson jako nečekaný hrdina. Zachránil rodinu během letecké krize

Rowan Atkinson (Londýn, 28. listopadu 2023)

Rowan Atkinson během oslav svých 71. narozenin, které měl 6. ledna, zavzpomínal na důležité okamžiky svého života. A některé se překvapivě netýkaly jeho herecké kariéry - i když má za sebou zážitek,...

26. ledna 2026  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.