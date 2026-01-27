Píší, že beru tátu třem malým dětem. Nesmysl, říká o novém příteli Myslivcová

„Jen jsem se chtěla rychle vyjádřit k tomu všemu, co už týden jede všude na sítích v komentářích – že já tahám muže od rodiny, od malých dětí. Upřímně? Už mě to nebaví. Nechtěla jsem se o tom bavit před pár dny na Plese jako Brno, protože jsem si chtěla ten ples užít. Ale myslím si, že už stačilo a že by bylo fajn uvést věci na pravou míru,“ začala své video Dominika Myslivcová.
„Na tahání chlapů od rodiny tu máme jiné adeptky, ale já mezi ně nepatřím. Nikomu bych nerozbíjela rodinu, zvlášť pokud by tam figurovaly tři malé děti. Sama jsem matka a mám s tím zkušenosti. Nikdy bych to neudělala,“ říká a dodává, že vše jsou jen nepravdivé spekulace bulváru.
V době, kdy se seznámili, žil podle Myslivcové její nový partner Jakub sám, zmiňované tři děti nejsou navíc ani jeho a v současnosti už jsou dokonce plnoleté a žijí si své vlastní životy.
„V době, kdy jsem Jakuba poznala, tak s manželkou nežil. Nejsem důvodem žádného rozpadu manželství, ani šťastné rodiny, ani nikoho netahám od malých dětí. Nevěřte všemu, co si přečtete,“ uvedla playmate.
Dominika Myslivcová je česká influencerka známá svým výrazným „barbie“ stylem. Proslavila se hlavně na Instagramu a YouTube, kde má početnou základnu sledujících.
S bývalým partnerem, podnikatelem Zdeňkem Chytilem, má dvouletého syna Deriana. Kvůli občasným fotkám ze společných večeří ve dvou se spekulovalo o jejím vztahu s Filipem Turkem, což Myslivcová nikdy nevyvrátila, ale ani nepotvrdila.