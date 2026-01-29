„Spolu s Michalem jsme se po delším období rozhodli jít každý svou cestou. Nebylo to lehké rozhodnutí, stále však zůstáváme rodiči našich dětí, kteří se vzájemně respektují. Děti jsou a vždy budou naší největší prioritou,“ napsala Dominika Cibulková v příspěvku na Instagramu.
„Určitě mnozí víte, jak bolestivé a náročné rozchody jsou. Je to pro nás náročné období, tím spíš, když je situace veřejným tématem plným příběhů a dohadů, které nemají vůbec nic společného s realitou. Chtěla bych poprosit o respekt k soukromí naší rodiny,“ dodala sportovkyně a podnikatelka, která má s Michalem Navarou dvě malé děti.
Bývalá čtvrtá nejlepší tenistka světa ukončila před sedmi lety sportovní kariéru, momentálně je mámou na plný úvazek a podniká. Věnuje se synovi Jakubovi, který se narodil v červnu 2020 a dceři Nině, která přišla na svět v červenci 2023.
Dominika Cibulková a její manžel se dali dohromady před patnácti lety, Navara tehdy opustil svou práci ve státní správě, cestoval s tenistkou po turnajích po světě a dělal jí manažera. Vzali se před deseti lety v roce 2016.
Za rozpadem manželství stojí podle informací bulváru nová známost Cibulkové. Žádost o rozvod měl podat Navara a to po zradě od kamaráda a nevěře.
Slovenská média přišla s fotografiemi, které ukazují, že za Cibulkovou domů pravidelně dochází nový muž, Tibor Vincze, který byl v minulosti obchodním partnerem Navary a vlastnili spolu firmu. Podle informací slovenských médií se Michal Navara v uplynulých dnech také už stihl odstěhovat ze společného bytu.
Ani jeden z manželů se k důvodům rozchodu nechce veřejně vyjadřovat.