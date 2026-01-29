Jdeme každý svou cestou, potvrdila tenistka Dominika Cibulková rozpad manželství

Dominika Cibulková (36) potvrdila rozpad patnáctiletého vztahu s Michalem Navarou (40), se kterým má syna a dceru. Bývalá úspěšná slovenská tenistka se rozhodla reagovat na bulvární články, které podle ní přinášejí denně mnoho spekulací, domněnek a nepravdivých informací. Manželé se vzali v roce 2016.

„Spolu s Michalem jsme se po delším období rozhodli jít každý svou cestou. Nebylo to lehké rozhodnutí, stále však zůstáváme rodiči našich dětí, kteří se vzájemně respektují. Děti jsou a vždy budou naší největší prioritou,“ napsala Dominika Cibulková v příspěvku na Instagramu.

Dominika Cibulková je vdanou paní. Po sedmi letech vztahu si vzala přítele Michala Navaru (2016).
Dominika Cibulková zhubla přes dvacet kilogramů (srpen 2024).
Dominika Cibulková a její manžel Michal Navara se synem Jakubem a dcerou Ninou (27. srpna 2023)
Dominika Cibulková a její manžel Michal Navara (Bratislava, 11. ledna 2020)
„Určitě mnozí víte, jak bolestivé a náročné rozchody jsou. Je to pro nás náročné období, tím spíš, když je situace veřejným tématem plným příběhů a dohadů, které nemají vůbec nic společného s realitou. Chtěla bych poprosit o respekt k soukromí naší rodiny,“ dodala sportovkyně a podnikatelka, která má s Michalem Navarou dvě malé děti.

Bývalá čtvrtá nejlepší tenistka světa ukončila před sedmi lety sportovní kariéru, momentálně je mámou na plný úvazek a podniká. Věnuje se synovi Jakubovi, který se narodil v červnu 2020 a dceři Nině, která přišla na svět v červenci 2023.

Dominika Cibulková zhubla 25 kilo a spustila vlastní fitness aplikaci s tréninky

Dominika Cibulková a její manžel se dali dohromady před patnácti lety, Navara tehdy opustil svou práci ve státní správě, cestoval s tenistkou po turnajích po světě a dělal jí manažera. Vzali se před deseti lety v roce 2016.

Za rozpadem manželství stojí podle informací bulváru nová známost Cibulkové. Žádost o rozvod měl podat Navara a to po zradě od kamaráda a nevěře.

Slovenská média přišla s fotografiemi, které ukazují, že za Cibulkovou domů pravidelně dochází nový muž, Tibor Vincze, který byl v minulosti obchodním partnerem Navary a vlastnili spolu firmu. Podle informací slovenských médií se Michal Navara v uplynulých dnech také už stihl odstěhovat ze společného bytu.

Ani jeden z manželů se k důvodům rozchodu nechce veřejně vyjadřovat.

