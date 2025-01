Šedesátník Dominik Hašek bude počtvrté táta. Jsem opatrnější, říká hokejista

„Moc se těšíme. Bude to ještě náročnější, ale doufám i krásnější. Myslím si, a zdůrazňuju to myslím si, že jak je člověk starší, víc myslí na to, co by se mohlo stát. Před třiceti lety jsem nebyl tak opatrný jako teď,“ prozradil Dominik Hašek deníku Sport.

Hokejista a jeho partnerka se nechají překvapit, jestli to bude opět kluk a nebo se jim narodí holka. „Nikdy jsem nechtěl dopředu vědět, kdo se narodí. Člověk by měl být příjemně překvapený, když přijde ten nejkrásnější okamžik života,“ dodal nastávající tatínek.

Dominik Hašek, přítelkyně Lenka a syn Jan na garden party Petra Jandy (18. července 2023)

S přítelkyní Lenkou, která pochází z Moravy, žije Dominik Hašek více než pět let. Žijí spolu v domě za Prahou. „Známe se už delší dobu. Je to holka z Brna, má ráda moravské víno, často spolu vyrážíme na kolo, na lyže, na houby,“ svěřil se hokejista v roce 2020.

Dominik Hašek má s exmanželkou Alenou (60), se kterou chodil už během studií na pardubickém gymnáziu, syna Michaela (35) a dceru Dominiku (29). Manželé se rozvedli v roce 2012 po třiadvaceti letech.

Poté byla tři roky jeho partnerkou šéfka vydavatelského domu Libuše Šmuclerová (62). Rozchod oznámili v létě 2015. Oba tenkrát prohlásili, že se mají stále moc rádi, a proto vědí, že nemůžou být spolu, aniž by to jednomu nebo druhému škodilo.