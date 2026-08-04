Nová láska? Dolly Buster se líbala s princem a provozovatelem nevěstinců

Na party Almrausch, která je jedním z vrcholů letních večírků v Kitzbühelu, Dolly Buster vyfotili s princem Marcusem von Anhalt. Nezůstalo jen u povídání a oba byli zjevně nadšení, že se na večírku vidí. Fotografové totiž zachytili vášnivou líbačku. „Takhle přijímám své dobré přátele,“ napsala iDNES.cz Dolly Buster.
Dolly Buster a princ Marcus von Anhlat
Bývalá pornohvězda a princ se znají už delší dobu. Princ Marcus von Anhalt, vlastním jménem Marcus Frank Adolf Eberhardt, je německý podnikatel, celebrita a bývalý provozovatel nevěstinců.
Marcus von Anhalt je známý svým velmi luxusním a okázalým životním stylem, který často prezentuje na sociálních sítích a v bulvárních médiích. Ke svému šlechtickému titulu přišel tak, že ho adoptoval Frederic von Anhalt, jehož manželkou byla herečka Zsa Zsa Gabor.
On sám se narodil jako Hans Robert Lichtenberg a získal titul až v dospělosti, když princezně Marii-Auguste von Anhalt platil peníze výměnou za to, že ho adoptuje.
Po adopci si změnil jméno na princ Frederic von Anhalt. Později sám stejným způsobem (placenými adopcemi dospělých) „prodal“ stejné příjmení několika dalším lidem. Skutečný historický rod von Anhalt ho však za pravého člena šlechtické dynastie nikdy neuznal.
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1. prosince 2025