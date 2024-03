S Alžbětou z Dobrého rána ji teď každý srovnává, říká partnerka Volánkové

Veronika Táborská o seznámení i hraní

JAKÁ JE TEREZA

Neskutečně schopná. Když se do něčeho pustí, pracuje na 120 procent. Dotahuje věci do dokonalého konce, protože je do detailu promýšlí. Je systematická a pořádná.

CO MÁ ZE SERIÁLOVÉ ALŽBĚTY

S Alžbětou z Dobrého rána ji teď každý srovnává.

(Tereza: Když jsem poprvé přišla do maskérny, režisér Honza Prušinovský zavelel: Tereza bez úprav, prosím. Takže asi tak.)

Má doma některé Alžbětiny věci a normálně je nosí. Ty jo, neprokecla jsem nějakou krádež?

(Tereza: Spousta Alžbětiných věcí byla moje, třeba boty. Na památku jsem si odnesla jenom jednu košili.)

Veronika Táborská Veronika Táborská s partnerkou Všechno špatné je pro něco dobré, platí pro ni bezpochyby. Absolventka oboru anglistika na brněnské Masarykově univerzitě se kdysi těšila na stáž do Mexika. Jenže z ní sešlo. „Což mě mrzelo jenom chvíli, protože díky tomu jsem poznala Terku,“ líčí Veronika, kterou zaměstnává především výuka angličtiny. S Terezou jsou přes čtyři roky. Žijí v Brně.

V ČEM SE MI NEJVÍC LÍBILA

V divadle nechybím na žádné Terčině premiéře a zatím se mi líbila ve všem. Role Alžběty jí dobře sedla. Moc mě baví i její improvizační programy v Huse na provázku a se souborem 11:55. A z čeho jsem vždycky žasla, když jsem měla možnost sledovat ji při skládání písniček na přání. Dostane od publika úkol vymyslet písničku s určitými slovy a za chvíli vyšvihne super věc.

KDE JSME SE POZNALY

Byla jsem na brigádě v divadelním baru. První krok přišel z její strany.

(Tereza se směje: Nejdřív jsem byla úplně trapná. Došlo mi, že to musím zkusit střízlivá.)

Ukázalo se, že si máme o čem povídat, že nás spojuje stejný smysl pro humor a že se shodneme v životních hodnotách.

(Tereza: Přiznej, že nejprve jsi mě měla za opilou blbku. Když jsem jí řekla, že kamarádím s Růženou Dvořákovou, hodně kultivovanou kolegyní, zeptala se: Jo? A co si povídáte?)

KDY SE S NÍ UČÍM TEXTY

Divadelní texty se Terka učí sama, takže když jdu na premiéru, nikdy dopředu nevím, co se bude dít. O to víc se vždycky těším. Ale nahazovala jsem jí, když se učila scénář pro Dobré ráno, Brno! Protože tam s ní hráli kolegové, které znám i osobně, často mě v legraci žádala, abych je aspoň trochu imitovala, ale k tomu mě nedonutila.

JÁ A HERECTVÍ

Tím jsem absolutně nepolíbená.

(Tereza: Co povídáš. Zahrála sis v Dobrém ránu, Brno!)

A jo, vidíš, já bych zapomněla, že jsem byla komparz. Takže mě v článku můžete směle nazvat zkušenou herečkou.

CO VŠECHNO DĚLÁM

Jsem na volné noze. Nejvíc mě zaměstnává a baví učení angličtiny v jazykové škole. Věnuju se i vzdělávání lektorů. Mám v rodině spoustu učitelů, já jsem se k tomu povolání dostala oklikou přes doučování dětí. Zároveň koriguju a překládám třeba učebnice o programování.

Tereza Volánková nejen o vztahu k Praze

PROČ JSEM HEREČKA

V dětství u mě došlo k podvědomému rozhodnutí, které jsem už nerevidovala. Hrála jsem v amatérském souboru a nedokázala si představit jinou práci. Hlásila jsem se na různé herecké školy, až jsem se napočtvrté dostala na DAMU. Potřebovala jsem, aby otvíral ročník pedagog, který bude ochotný se mnou pracovat. Byl jím Jirka Havelka.

Tereza Volánková Televizní diváci znají absolventku DAMU především jako asistentku režie Alžbětu ze seriálu Dobré ráno, Brno! K vidění byla taky v novince Smysl pro tumor. Má za sebou roli například i v seriálu Poldové a nemluvně. Je v angažmá v brněnském divadle Husa na provázku. Hraje v kapele Hovada z Ruprechtic či s bývalými spolužáky v souboru 11:55. Pochází z Rosic u Brna.

KDO MĚ NEJVÍC OVLIVNIL

Neprofesně určitě Verča. Řadu věcí díky ní přehodnocuju a líp komunikuju, protože v osobní rovině to není má nejsilnější stránka. Z profesního pohledu Tomáš Měcháček. Naučil nás studenty klaunskou techniku, ze které těžím dodnes. A pak určitě Jirka Havelka a taky Petra Tejnorová. Stěžejní pedagogové, kteří se na mně podepsali po stránce stylu práce nebo vkusu.

JÁ JAKO REŽISÉRKA

Hodně mě baví kombinovat herectví a režii. Naposledy jsem režírovala inscenaci Napečeno mám, která vznikla se Studiem 60+, což je seniorský amatérský soubor fungující při Provázku. Premiéru jsme měli v prosinci a zatím poslední repríza byla vyprodaná za deset minut. Do budoucna bych ráda režírovala víc. Naučila jsem se díky tomu nekafrat tolik jiným režisérům do práce.

MŮJ VZTAH K PRAZE

Žila jsem tam devět let. Dalo se z ní dojíždět i za mou první štací do ústeckého Činoheráku. Myslela jsem si, že v Praze zůstanu, ale ozvala se mi Anička Davidová a nabídla mi angažmá na Provázku ve skvělém souboru. Provázek teď nechci opouštět, ale kdybych si měla vybrat čistě po stránce města, volila bych Prahu. Možná jde jen o projev mé tendence tíhnout k tomu, co zrovna nemám.

NA ČEM PRÁVĚ PRACUJU

Na Provázku zkouším inscenaci Reality, která má podtitul hororová show o bydlení v Brně. Premiéra je 8. března a myslím, že půjde o hodně super představení. Další věc zatím zkoušet nebudu, protože mě čeká televizní seriál v režii Honzy Hřebejka.

JAKÁ JE VERONIKA

Verča je velice chytrá, neustále mi rozšiřuje obzory. Díky ní se dokážu a chci víc orientovat v otázce lidských práv. Je velká bojovnice. Taky je velice opatrná, v čemž se lišíme. Já jdu a hned skočím, ona ne.

CO SPOLU PODNIKÁME

Chodíme na keramiku. Verča začala jako první, já se přidala. Parádně si tam vyčistím hlavu, jenom nejsem zrovna kreativní. Mlátím hrnečky jeden za druhým. Nachodíme kilometry s naším psem. Rády zajdeme do sauny, podíváme se na nějaký seriál nebo rozehrajeme deskovku. A povídáme si.