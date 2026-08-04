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DJ Roxtar ukázal fotky s těhotnou manželkou. Prozradili i pohlaví miminka

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  10:02
Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026)

Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026) | foto: Instagram / djroxtar / simixiee

Dominik Turza (DJ Roxtar) Praha, Slavnostní otevření nové terapeutické...
Dominik se zamiloval do krásné Simony.
Krásná Simona Bobková je partnerkou Dominika Turzy.
Dominik se zamiloval do krásné Simony.
21 fotografií
Dominik Turza, alias DJ Roxtar, a jeho manželka Simona se za pár týdnů stanou rodiči. V září očekávají narození prvního potomka. Na sociálních sítích nyní ukázali fotky s těhotenským bříškem.

„V září budeme 3 a děkujeme jedné 11leté holčičce za krásný fotky. Dal jsem jí foťák do ruky a musím uznat, že generace alfa má talent. Uvidíme, co ta naše generace beta v bříšku,“ napsal nastávající tatínek k romantickým fotkám a přidal hashtagy „budem 3", „rodina“ a „bude to kluk“.

djroxtar

V září budeme 3 a děkujeme jedné 11 leté holčičce za krásný fotky
Dal jsem ji foťák do ruky a musím uznat, že generace alfa má talent. Uvidíme co ta naše generace beta v bříšku
#budem3 #rodina #budetokluk

3. srpna 2026 v 18:05, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 8:13
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Pod příspěvkem se objevila řada gratulací. Nechybí přání se srdíčky od herce Jakuba Žáčka či hereček Kateřiny Kairy Hrachovcové a Ester Geislerové. „Budete skvělí rodiče,“ napsal zpěvák Radek Banga.

DJ Roxtar v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že se na roli otce těší. Jako správný krok to označil i jeho terapeut Mikem Bruer, kterého Turza označuje za člověka, který mu pomohl překonat závislost.

Dominik se zamiloval do krásné Simony.

„Nemůžu žít minulostí a litovat, kolik let jsem prohulil, prochlastal nebo prošňupal. To už nezměním. Soustředím se na přítomnost a blízkou budoucnost. V září se mi narodí syn a strašně se na to těším. Myslím, že jsem připravený. Dokonce mi to potvrdil i Mike, což mi dodalo velkou naději. Člověk minulost nezmění, ale může změnit sám sebe,“ řekl Dominik Turza při představení preventivního programu pro mladé lidi Nebuď smažák.

Učitelka na základní škole Simona Bobková je jeho druhou manželkou. Vzali se v červnu 2024. Jeho první manželství, které trvalo 13 let, skončilo mimo jiné právě kvůli závislostem na drogách a alkoholu.

1. července 2026
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