Kvůli pornofotkám přišla o titul Miss. Kobzanová se usmířila se Zapletalem

Diana Kobzanová vyhrála Miss České republiky v roce 2001. O dva roky později se však její jméno spojilo s velkou aférou. Nafotila erotické snímky pro časopis Leo a tehdejší prezident soutěže Miloš Zapletal jí následně odebral korunku i titul Miss České republiky. Jeho agentura modelku tehdy také zažalovala kvůli údajnému poškození dobrého jména.
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Spor se táhl několik let. V roce 2005 pražský městský soud rozhodl, že Kobzanová nemusí Zapletalově agentuře zaplatit požadované odškodné 750 tisíc korun, ani se nemusí omlouvat za zveřejnění fotografií. O rok později verdikt potvrdil Vrchní soud v Praze.
Dlouho mezi nimi ale zůstávaly napjaté vztahy. Jak nyní uvedl Zapletal, s Kobzanovou se v poslední době dvakrát setkal v Praze. K jejich usmíření podle jeho slov přispěla mimo jiné i jejich společná známá, kadeřnice Blanka Hašková. Zapletal v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, že si po smrti blízkého přítele uvědomil, že nechce nechávat staré spory nedořešené.
Kobzanová nyní na Instagramu zveřejnila vlastní pohled na jejich setkání po letech. Přiznala, že před první schůzkou měla velký strach. „Cítila jsem se fakt šíleně,“ napsala. Zapletalovi se podle svých slov omluvila a nevěděla, co od setkání čekat. Zároveň zdůraznila, že od jejich konfliktu uplynulo uplynulo už 25 let.
A jak vzpomíná na někdejšího prezidenta soutěže krásy? „Miloše si pamatuju jako striktního, přímého, ale milého šéfa. Ať bylo, co bylo,“ uvedla Kobzanová. Podle svých slov také věděla, že jí Zapletal vždy věřil a vkládal do ní velké naděje.
Právě při jejich setkání se navíc dozvěděla něco, co ji překvapilo. Zapletal jí po pětadvaceti letech vysvětlil, proč podle jeho tehdejšího názoru měla soutěž vyhrát. „Ano, nebyla jsem nejhezčí (to jsme viděli a věděli všichni), ale byla jsem jiná. Držkatá, divoká, vtipná a přesně taková, jakou mě znáte,“ popsala Kobzanová s tím, že právě to mělo tehdy při rozhodování sehrát velkou roli.
Podle jejího vyprávění Zapletal tehdy v soutěži viděl jako vítězku právě ji. „Řekli si, jo, bude to ona,“ napsala. Kobzanová zároveň připomněla, že pochází z malé vesnice a sama dodnes nechápe, jak se jí podařilo dostat až do světa modelingu. V souvislosti se svým vítězstvím se podle ní tehdy dokonce šířily fámy, že jí titul zaplatil otec. „Kdo mě zná, tak ví, že fakt ne. Máma měla co dělat, aby tu moji ‚kariéru‘ utáhla,“ uvedla.
Za důležité nyní považuje především to, že se po letech dokázali se Zapletalem usmířit. „Chci říct, že si vážím toho setkání. Vážím si toho, že jsme to po tolika letech urovnali. Nebudu se otáčet zpátky a těším se, že se zase brzy potkáme. Miloši, děkuju. A snad brzy na viděnou,“ uzavřela své vyjádření.
Kobzanová se narodila v německém Neuburgu. Absolvovala turnovskou Obchodní akademii, modelingu se věnovala od svých třinácti let. Stala se dvorní modelkou návrhářky Beaty Rajské nebo jejího kolegy Osmanyho Laffity. Podílela se na moderování reality show VyVolení, působila na Frekvenci 1 či na TV Óčko, měla i svůj vlastní pořad Drzá Diana. V současnosti žije s manželem, bývalým hokejistou Michaelem Frolíkem, a jejich třemi dcerami převážně na Floridě.