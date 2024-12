Denisa kvůli pornu v Bacheloru skončila. Teď oznámila, že je podruhé těhotná

„Chci se s vámi podělit o jednu z nejkrásnějších kapitol mého života. S obrovskou radostí očekávám příchod našeho miminka, něčeho, na co jsem nesmírně hrdý a co mě naplňuje neskutečným štěstím. Už teď se nemohu dočkat všech společných okamžiků, prvních úsměvů, kroků a nekonečných zážitků, které nám život přinese,“ napsal na sociální sítě Denisin přítel, podnikatel Milan Vojtěch Rácz a připojil fotografii z ultrazvuku.

„Největší dík patří mojí ženě. Je úžasné sledovat její sílu, lásku a péči v každé chvíli. Nikdy bych si nemohl přát lepšího člověka po svém boku a za to jsem nekonečně šťastný. Děkujeme za vaše myšlenky a podporu. Jsem šťastný a hrdý budoucí táta, který už nedočkavě vyhlíží všechny krásné chvíle, které jsou před námi,“ dodal majitel mostecké zastavárny.

Denisa se letos televizním divákům představila v nové seznamce Bachelor Česko, která se natáčela na jaře na řeckém ostrově Rhodos. Veselá se zde prezentovala jako investorka do nemovitostí. Poté, co se však „panu Božskému“ Janu Solfronkovi svěřila s tím, že ještě před dvěma lety natáčela tvrdé porno, rozhodl se ukončit jejich vzájemné seznamování a Veselá tak musela show okamžitě opustit.

„Natočila jsem erotická videa. Nejsem na to pyšná. Byla jsem v opravdu nelehké životní situaci. S mamkou to bylo špatný, s taťkou také. Skončila jsem tehdy v nemocnici, zmlácená od svého bývalého partnera, se kterým mám pětiletou dcerku Helenu, kterou máme ve střídavé péči. On mě vyhodil na ulici a já jsem zažila nejhorší životní období, jaké bych nepřála ani tomu největšímu nepříteli,“ popsala Denisa.

„Co se týká mé dcery... Byla jsem velmi mladá a nevyzrálá. Kdybych to mohla zpětně změnit, tak bych určitě měla dítě až později. Měla jsem velkou poporodní psychózu a partner mě nepodporoval. Pak to odeznělo, ale kdybych měla tehdy podporu, tak by to dnes bylo celé úplně jinak,“ řekla Veselá.

To, že Veselou znají z videí pro dospělé, zjistili diváci seznamovací show Bachelor Česko velmi rychle. „Ano, jsem bývalá herečka filmů pro dospělé. Svou poslední scénu jsem natočila před dvěma lety. Pak jsem si nechala odstranit pár tetování, udělat si prsa a ostříhat vlasy. Vím, že minulost se již nedá změnit, jen se z ní poučit,“ napsala po odvysílání prvních dílů pořadu na Instagram.

Na dotaz iDNES.cz ohledně castingů a minulosti účastnic reality show Bachelor Česko odpověděl za TV Nova, která pořad vysílá, PR manažer Daniel Maršalík.

„Proces jakéhokoliv castingu pro reality show zohledňuje několik aspektů. A to včetně případných skutečností, které by mohly být vnímány kontroverzně. Tato reality show je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry,“ uvedl.