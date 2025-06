Denisa z Bacheloru je podruhé maminkou, v televizní show skončila kvůli pornu

„Pátek třináctého může být pro někoho symbolem smůly, ale pro nás se stal nejšťastnějším dnem života,“ napsal Milan Rácz na sociálních sítích a prozradil i jméno miminka: „Toto je Milánek. Zrozen ne náhodou, ale jako odpověď světu,“ uvedl Denisin partner.

Denisa Veselá alias Lucky Bee se vdala, je z ní Denisa Rácz

„V jeho očích hoří oheň generací, v jeho krvi proudí moudrost otců a odvaha těch, co se nikdy nesklonili. Až vyroste, svět pozná, že klidná tvář může skrývat sílu bouře a že láska, kterou nese, je mocnější než jakákoliv zbraň. Milánek není jen dítě. Je slib, že čest, odvaha a láska k rodině nikdy nezemřou. A já, jeho otec, budu stát v jeho stínu s hrdostí, jakou svět nezná. Protože on není obyčejný chlapec. On je osud,“ dodal pyšný tatínek.

Denisa Veselá, známá v pornobranži jako Lucky Bee, oznámila v prosinci spolu se svým partnerem, podnikatelem Milanem Vojtěchem Ráczem, majitelem mostecké zastavárny, že čekají dítě. Letos v březnu se vzali a Denisa si změnila na sociálních sítích své příjmení na Rácz.

Blondýnka, která už má šestiletou dceru Helenu, se proslavila také v nové seznamovací reality show Bachelor Česko. Tam se s ní Jan Solfronk rozloučil poté, co se mu svěřila o své minulosti v sexuálním průmyslu.

Denisa se loni televizním divákům představila v nové seznamce, která se natáčela na řeckém ostrově Rhodos. Veselá se zde prezentovala jako investorka do nemovitostí. Poté, co se však „panu Božskému“ svěřila s tím, že ještě před třemi lety natáčela tvrdé porno, rozhodl se ukončit jejich vzájemné seznamování a Veselá musela show okamžitě opustit.

„Natočila jsem erotická videa. Nejsem na to pyšná. Byla jsem v opravdu nelehké životní situaci. S mamkou to bylo špatný, s taťkou také. Skončila jsem tehdy v nemocnici, zmlácená od svého bývalého partnera, se kterým mám dcerku Helenu, kterou máme ve střídavé péči. On mě vyhodil na ulici a já jsem zažila nejhorší životní období, jaké bych nepřála ani tomu největšímu nepříteli,“ popsala Denisa.

„Co se týká mé dcery... Byla jsem velmi mladá a nevyzrálá. Kdybych to mohla zpětně změnit, tak bych určitě měla dítě až později. Měla jsem velkou poporodní psychózu a partner mě nepodporoval. Pak to odeznělo, ale kdybych měla tehdy podporu, tak by to dnes bylo celé úplně jinak,“ řekla Veselá.

To, že Veselou znají z videí pro dospělé, zjistili diváci seznamovací show Bachelor Česko velmi rychle. „Ano, jsem bývalá herečka filmů pro dospělé. Svou poslední scénu jsem natočila před dvěma lety. Pak jsem si nechala odstranit pár tetování, udělat si prsa a ostříhat vlasy. Vím, že minulost se již nedá změnit, jen se z ní poučit,“ napsala po odvysílání prvních dílů pořadu na Instagram.