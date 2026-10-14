Herečka Denisa Pfauserová (37) zveřejnila na sociální síti oznámení o rozchodu s partnerem Martinem Kučerou, s nímž má čtyřletou dceru Nailu. „Když mám zlomené srdce, jsou z toho palcové titulky a všichni se smějí,“ citovala Juliu Robertsovou ve filmu Notting Hill.
Pfauserová na začátku oznámení upozornila, že ho nechtěla psát, ale sdílení soukromí vnímá jako daň za profesi, kterou si vybrala.
„Není to tak dlouho, co jsme se s Martinem domluvili, že po své cestě půjdeme už každý sám. S hlubokým respektem, úctou, v klidu, s úsměvem a v přátelském objetí,“ vysvětlila fanouškům na sociální síti. Ti to podle ní mají právo vědět, protože sledovali život páru a „byli částečně jeho součástí.“
„Mám velkou radost, že jsme zůstali kamarádi, co se spolu pořád umí smát a zahrnovat láskou naši dceru. Ta je totiž pro nás to nejdůležitější, a nejen kvůli ní jsme se snažili udělat vše, aby se naše cesty nerozdělily. Ale někdy je lepší z místa, kde už člověk není šťastný, jít dál,“ dodala herečka.
Pfauserová a Kučera se dali dohromady v roce 2022 a v červnu následujícího roku se jim narodila dcera. Nikdy se nevzali. Herečka byla už předtím jednou vdaná. V roce 2021 si vzala Jana Hrdinu. Manželství ale vydrželo jen pár měsíců.
Věřte mi, že tyhle řádky nikdo z nás nikdy nechce psát. Ideálně ani žít. Ale je to daň za profesi, kterou jsem si vybrala. Jak řekla Julia Roberts v Notting Hill: ,,Když mám zlomené srdce, jsou z toho palcové titulky a všichni se smějí.”
Není to tak dlouho, co jsme se s Martinem domluvili, že po své cestě půjdeme už každý sám. S hlubokým respektem, úctou, v klidu, s úsměvem a v přátelském objetí. Mám velkou radost, že jsme zůstali kamarádi, co se spolu pořád umí smát a zahrnovat láskou naši dceru. Ta je totiž pro nás to nejdůležitější a nejen kvůli ní jsme se snažili udělat vše, aby se naše cesty nerozdělily. Ale někdy je lepší z místa, kde už člověk není šťastný, jít dál.
Vím, že vám to bude líto. I mně je. Bavil vás náš život a vy jste zase částečně byli součástí toho našeho. Ale věřím, že se naše srdce brzo zahojí a svět bude zase krásné místo k životu ❤️
13. října 2026 v 18:27, příspěvek archivován: 14. října 2026 v 8:31