Partner se bál, že má doma „kukačku“, říká Denisa Pfauserová

Přitom jejich dcera Naila má už tři roky. „A pořád je modrooká a blonďatá, i když my s partnerem jsme takoví ‚čmoudi‘. Martin se směje, že má doma kukačku,“ říká herečka s tím, že genetické testy prý není třeba dělat. „Ona je jinak jeho úplná kopie. A můj táta má modré oči, v rodině na obou stranách jsou blonďaté vlasy, takže je má asi po nich.“
Nejspíš z ní bude po mamince šoumenka. „Dělá lumpárny, je s ní strašná sranda,“ vypráví herečka, kterou je možné vidět v seriálu Polabí. „Hraji Sylvu a nedávno jsem zjistila i svoje příjmení. Jsem Plíšková,“ směje se.
Její sestrou je před kamerou Lucie Polišenská (Jarka). „Moje postava je jak hurikán, přihrne se a všechno obrátí vzhůru nohama. Diváky sice štve, ale zároveň ji milují, protože je drzá a šťavnatá, a to mě na ní baví,“ vypráví Denisa.
Jarka s Milošem (Lukáš Příkazký) jsou klasičtí maloměšťáci, co bydlí v karavanu a pořád, jak to jenom říct slušně… se věnují milování. „On jí slibuje, že jí zařídí byt. Ale kdyby to skutečně udělal, tak by nebylo o čem hrát,“ směje se Denisa. „Vtipné taky je, že jak toho máme každý hodně i mimo natáčení, tak si čteme jenom ty svoje scénáře, a pak se jeden druhého navzájem vyptáváme na jeho linku a co se mu dělo. Z toho si pak skládáme mozaiku.“
Než do seriálu vstoupila, pustila si první díly, aby věděla, čemu se upíše. „Musím říct, že mě to opravdu chytlo. I můj partner, kterému se kdeco nelíbí, teď bedlivě sleduje Polabí a je nerad, když mu něco unikne,“ popisuje rodinnou atmosféru u televize.
V reálném životě má Denisa bratra. „Je o čtyři roky starší a povahově úplně jiný než já. Ne úplně introvert, spíš nemluvný. Jak mě je všude plno, tak on se naopak drží zpátky. Věnuje se ekonomii,“ prozrazuje.
Dovolenou má už herečka za sebou. „Byli jsme s partnerem a oběma rodinami – jeho i mojí – v Provence. Takže jsme měli zajištěné hlídání a čas i jenom pro sebe. Do toho mi tam přijely dvě kamarádky, takže to byl docela cirkus. Ale myslím, že jsme si to v rámci možností užili všichni podle svých potřeb. Kdo chtěl co zažít, tak si to tam zažil. A pak jsem dost pracovala, točila jsem a fotila. Na podzim budu tváří Nákupů s Ona Dnes. Snažím se nějak balancovat odpočinek s prací,“ říká Pfauserová.
I když ve skutečnosti je štíhlá a bez vrásek, sociální sítě teď zaplavuje fotkami, ve kterých poukazuje na své „vady“. „Ale já se sama sobě líbím a vím, že jsem štíhlá. Jenom chci ukázat, že když si ženská sedne, tak jí vyleze břicho. Že mám i celulitidu, protože ji má devadesát pět procent žen a že se mi už taky dělají vrásky,“ vysvětluje.
„Partner mě v tom podporuje. Je to takové zdravé uchopení sociálních sítí, kdy neukazujete pořád jenom tu vyfiltrovanou dokonalost, ale reálný svět,“ říká.
Hraje v Divadle Na Jezerce a v Divadle Na Vinohradech. Nově se objeví i ve vršovickém Divadle MANA v inscenaci Švejk, kterého ztvární Antonín Holub.