Nesvačilová ukázala ve Varech nového partnera. Ať si to tu Kolečko užije, říká

Co vás letos přivádí do Karlových Varů?

Mám tu pracovní povinnosti. Dnes to bude trošku mejdánek, ale jenom lehce. Pak mě čeká schůzka kvůli nadaci a snad stihnu i nějaký film. A zase pofrčím dál.

Ve Varech je vždy spousta různých aktivit a večírků, jaké jsou priority ve vašem diáři?

Moje diářová priorita je vlastně všechno, co není „mejdlo“, a všechno, z čeho není druhý den únava. To znamená, že teď je pro mě prioritou čas s přáteli, čas strávený doma, čas na knížku a na takové ty úplně běžné věci, které normálně nestíhám. S volnem zacházím opravdu šetrně. Mejdan mi za následující celodenní kocovinu nestojí.

Jste samostatná žena, co si na sebe dovede sama vydělat. Jsou pro vás peníze prioritou?

Vlastně jste to řekl sám. Já si prachy umím vydělat. A zároveň jsem holka, která má na chatě kadibudku (smích). Takže ano, pro mě vždycky vyhrává zásadně láska.

Tam bývá to srdíčko na dveřích...

Ano. I když u nás na chatě je na kadibudce opačné srdíčko, znak listu z karet.

Musíte si na festivalu ve Varech dávat pozor na to, aby vás v nočních hodinách nevyfotili paparazzi s někým ruku v ruce?

Nemusím si dávat pozor, je to úplně jedno.

Takže zamilovanost by byla?

Byla by. Můžete si to odčárkovat, je to tak.

Identitu partnera neprozradíte?

Ne a taky bych to tak nechala. Je to muž, který není veřejně činný a byl by rád, kdyby to tak zůstalo. Chci respektovat jeho soukromí a myslím si, že to vlastně ani není důležité. Je to muž po mém boku, je šikovný a moc fajn.

Můžete nám říct do kamery: „Prosím vás, nefoťte nás!“

Nám je to fakt jedno. Foťte nás z dobrého úhlu, když už. Jak jsem říkala, já ho neschovávám. Normálně chodíme spolu ven. Nechodíme společně na mejdany, kde jsou novináři, ale to jsem nikdy moc nedělala. On chápe, že k mé práci patří i tohle. Jasné, že ve Varech se publicitě nevyhneme. Ale pak budeme dál normálně sedět radši doma u Netflixu nebo chodit po Praze ruku v ruce. Budeme mimo objektivy fotografů. Ale to, že nás tady někdo vyfotí, z toho se nezblázníme.

Denisa Nesvačilová v magazínu Playboy (06/2023)

Přijela jste ve dnech, kdy tu je i váš bývalý partner, režisér Petr Kolečko, a jeho žena, modelka Aneta Vignerová...

Je to v klidu. Ale ono to bylo v klidu i loni. Je to úplně jedno, ať si to tady užijí.

Dá se říci, že rok 2024 je pro vás přelomový jak pracovně, tak i co se týká lásky?

Mám pocit, že pro mě je přelomový v posledních letech snad každý rok. Takto odvážně bych to proto teď v červenci ještě nenazývala. Uvidíme, co přijde dál. Je to tvrdý rok, rok plný zkoušek. Zatím jsem je všechny ustála a to přináší své plody.

Podepisuje se na vás náročné pracovní tempo?

Ano. A moje tělo mi pořád vysílá nějaká různá varování. Ale já to s ním umím. My máme takovou dohodu, že mu vždycky říkám, ať ještě chvilku vydrží a pak už to bude dobrý.

Co mu pak za odměnu dopřejete?

Chodím moc ráda na masáže. Teď jsem si i oblíbila pedikúru, kde dělají nakonec půlhodinovou masáž nohou horkými kameny, je to super. Mám hrozně ráda procházky v lese se psem. A pojedu letos určitě k moři. Ještě to snad stihnu, mám na to čtrnáct dní.