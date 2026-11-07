Britský kriminální seriál Dempsey a Makepeaceová měl premiéru v roce 1985 a dočkal se tří řad a celkem třiceti epizod. Hlavní dvojici tvořili americký policista James Dempsey v podání Michaela Brandona a britská detektivka Harriet Makepeaceová, kterou hrála Glynis Barberová. Jejich rozdílné povahy přinášely do kriminálních příběhů nejen napětí, ale také humor a romantické jiskření.
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Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství
Od natáčení uplynuly čtyři dekády a na současných fotografiích je vidět, že čas se podepsal na obou představitelích. Michael Brandon, který 20. dubna oslavil 81. narozeniny, má dnes výrazně prošedivělé vlasy. Glynis Barberová oslavila 25. října 71. narozeniny a stále se objevuje na veřejnosti i sociálních sítích. Její fotografie fanoušci pravidelně komentují a oceňují, že si zachovala svůj půvab.
Oba herci přitom nezůstali jen vzpomínkou na jednu slavnou televizní roli. Glynis Barberová se výrazně prosadila také v britských seriálech EastEnders a Hollyoaks. V posledně jmenovaném ztvárnila Normu Crowovou. Objevila se rovněž v kriminálním seriálu Vraždy v Oxfordu a ve filmu Bod zlomu z roku 2015.
Michael Brandon pokračoval v herecké kariéře v televizi, filmu i divadle. Výrazný úspěch zaznamenal také na londýnských divadelních prknech v muzikálu Jerry Springer: The Opera. Mnozí diváci znají jeho hlas rovněž jako vypravěče dětského seriálu Lokomotiva Tomáš (Thomas & Friends).
Největší zajímavostí jejich společného příběhu je ale skutečná romance, která začala právě při natáčení Dempseyho a Makepeaceové. Zpočátku si přitom příliš do oka nepadli. Barberová později přiznala, že jí Brandon připadal příliš hlučný a namyšlený a spolupráce s ním byla podle ní chvílemi tak trochu jako noční můra. Postupně se však jejich vztah změnil v lásku.
V listopadu 1989 se vzali a o dva roky později se jim narodil syn Alexander. Letos společně slaví 37 let manželství. Barberová v květnu v podcastu Second Act promluvila o tom, proč jim vztah tak dlouho vydržel. Za důležité označila především společný smysl pro humor a skutečnost, že ani jeden z nich se při prvních problémech či neshodách nevzdal. S nadsázkou přiznala, že se navzájem celý život dokážou pořádně vyprovokovat a pohádat a k jejich soužití to vždy patřilo.