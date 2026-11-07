Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak dnes vypadají Dempsey a Makepeaceová? Manželé jsou spolu už 37 let

Autor:
  11:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Ze seriálu Dempsey a Makepeacová

Ze seriálu Dempsey a Makepeacová | foto: archiv britské televizni stanice ITV

Herec Michael Brandon, hvězda televizního seriálu Dempsey a Makepeaceová z 80....
Glynis Barberová v seriálu Dempsey a Makepeacová (1985)
Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)
Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)
16 fotografií
Před čtyřiceti lety patřili k nejcharismatičtějším televizním detektivům. Americký poručík James Dempsey a britská seržantka Harriet Makepeaceová si získali diváky nejen napínavými případy, ale také vzájemným jiskřením. Jejich představitelé Michael Brandon a Glynis Barberová zůstali v soukromí spolu a letos oslavili už 37. výročí svatby.

Britský kriminální seriál Dempsey a Makepeaceová měl premiéru v roce 1985 a dočkal se tří řad a celkem třiceti epizod. Hlavní dvojici tvořili americký policista James Dempsey v podání Michaela Brandona a britská detektivka Harriet Makepeaceová, kterou hrála Glynis Barberová. Jejich rozdílné povahy přinášely do kriminálních příběhů nejen napětí, ale také humor a romantické jiskření.

Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Od natáčení uplynuly čtyři dekády a na současných fotografiích je vidět, že čas se podepsal na obou představitelích. Michael Brandon, který 20. dubna oslavil 81. narozeniny, má dnes výrazně prošedivělé vlasy. Glynis Barberová oslavila 25. října 71. narozeniny a stále se objevuje na veřejnosti i sociálních sítích. Její fotografie fanoušci pravidelně komentují a oceňují, že si zachovala svůj půvab.

Oba herci přitom nezůstali jen vzpomínkou na jednu slavnou televizní roli. Glynis Barberová se výrazně prosadila také v britských seriálech EastEnders a Hollyoaks. V posledně jmenovaném ztvárnila Normu Crowovou. Objevila se rovněž v kriminálním seriálu Vraždy v Oxfordu a ve filmu Bod zlomu z roku 2015.

Ze seriálu Dempsey a Makepeacová
Herec Michael Brandon, hvězda televizního seriálu Dempsey a Makepeaceová z 80. let, se svou ženou Glynis Barberovou na křtu své autobiografie „That’s All I’m Saying“ v centru Londýna. (17. 06. 2025)
Glynis Barberová v seriálu Dempsey a Makepeacová (1985)
Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)
16 fotografií

Michael Brandon pokračoval v herecké kariéře v televizi, filmu i divadle. Výrazný úspěch zaznamenal také na londýnských divadelních prknech v muzikálu Jerry Springer: The Opera. Mnozí diváci znají jeho hlas rovněž jako vypravěče dětského seriálu Lokomotiva Tomáš (Thomas & Friends).

Největší zajímavostí jejich společného příběhu je ale skutečná romance, která začala právě při natáčení Dempseyho a Makepeaceové. Zpočátku si přitom příliš do oka nepadli. Barberová později přiznala, že jí Brandon připadal příliš hlučný a namyšlený a spolupráce s ním byla podle ní chvílemi tak trochu jako noční můra. Postupně se však jejich vztah změnil v lásku.

V listopadu 1989 se vzali a o dva roky později se jim narodil syn Alexander. Letos společně slaví 37 let manželství. Barberová v květnu v podcastu Second Act promluvila o tom, proč jim vztah tak dlouho vydržel. Za důležité označila především společný smysl pro humor a skutečnost, že ani jeden z nich se při prvních problémech či neshodách nevzdal. S nadsázkou přiznala, že se navzájem celý život dokážou pořádně vyprovokovat a pohádat a k jejich soužití to vždy patřilo.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Lopezová se svlékla jako svůdnice Barbarella. Vzdala hold nahé scéně Jane Fondové

Jennifer Lopezová se proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu,...

Jennifer Lopezová se o letošním Halloweenu proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu, kterou v roce 1968 ztvárnila Jane Fondová. Sedmapadesátiletá zpěvačka oblékla několik odvážných...

Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.

Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla...

Billie Eilish si nechala zmenšit prsa? Fanoušci řeší nový zpěvaččin vzhled

Rozruch vyvolaly fotografie z kampaně, kterou Billie Eilish připravila ve...

Zpěvačka Billie Eilish (24) se stala terčem spekulací na sociálních sítích. Fanoušci porovnávají její starší a aktuální fotografie a domnívají se, že podstoupila zmenšení prsou. Důkaz o operaci ale...

Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů

Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou...

Zákulisí StarDance: Prachař Sandeva s nohama ve vzduchu, Kostková v županu

Tereza Kostková v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026)

Také před čtvrtým večerem StarDance měli v zákulisí napilno. Ať už kostyméři, vizážisté, či samotní moderátoři, porotci a soutěžící. Vojtěch Dyk si například vyzkoušel ozdobu ala Mata Hari, Saru...

Sexy nadílka, krajky i mašle. Svůdní andílci Candice a Adriana lákají na Vánoce

Modelky Candice Swanepoelová, Adriana Lima, Anok Yai, Paloma Elsesserová a Alex...

Vánoční svátky se u Victoria’s Secret nesou ve znamení krajky, saténu a odvážných modelů. Adriana Lima, Candice Swanepoelová i nové tváře současného světového modelingu se představily v nové svůdné...

7. listopadu 2026  9:30,  aktualizováno  10:30

Hana Holišová o stárnutí, sebevědomí i 96letém otci. Učí mě optimismu, říká

Hana Holišová jako Veronika Maléřová se vrací do seriálu Ulice

Herečka Hana Holišová promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu své postavy Veroniky do popředí dění v seriálu Ulice, o živém divadle i tlaku na ženský vzhled. Popsala také, jak pracuje na svém...

7. listopadu 2026

Tereza Kostková o StarDance, Ebenovi i stávce. Nechci edukovat český národ, říká

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (31. října 2026)

Moderátorka Tereza Kostková promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o zákulisí StarDance, humoru Marka Ebena i odposlechu, který má během přímých přenosů v uchu. Vyjádřila se také k protestům pracovníků...

7. listopadu 2026

Otce vévodkyně Meghan zatkla FBI. Kvůli materiálům s dětskou pornografií

Thomas Markle se znovu pustil do své dcery Meghan a zetě Harryho.

Otec manželky prince Harryho Thomas Markle byl v pátek ráno na Floridě zatčen federálními agenty. Důvodem jsou obvinění související s materiály zachycujícími sexuální zneužívání dětí. Informaci...

6. listopadu 2026  16:36

Ewa Farna ukázala poklad z archivu. Před dvaceti lety vydala svůj megahit

Zpěvačka Ewa Farna v letech 2023 a 2008

Ewa Farna (33) na sociálních sítích potěšila své fanoušky archivním videem. Zpěvačka na něm ještě jako malá holka před dvaceti lety promuje vydání svého prvního hitu. S písní Měls mě vůbec rád...

6. listopadu 2026  15:13

Čeká se šamanem dítě? Norská princezna v 55 letech promluvila o těhotenství

Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v...

Norská princezna Martha Louise (55) veřejně reagovala na zprávy, podle nichž s americkým šamanem Durekem Verrettem (51) čeká dítě. Koncem října se na internetu začaly šířit fotografie manželského...

6. listopadu 2026  12:04

Kdo bude novým moderátorem StarDance? Na tato jména jsou vypsány sázky

Marek Eben a Tereza Kostková ve druhém kole StarDance (17. října 2026)

Po dlouhých dvaceti letech se změní moderátorské obsazení taneční show StarDance. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letošní pořad bude jejich posledním. Česká televize sice o budoucích...

6. listopadu 2026

Pamatujete si topmodelky 90. let? Jak dnes vypadají Schifferová či Herzigová

Tohle je pětice nejslavnějších modelek 90. let. Zleva Carla Bruniová-Sarkozyová, Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová a Helena Christensenová zapózovaly na přehlídce v Miláně v roce 2017.

Supermodelky konce 80. a 90. let byly skutečnými ikonami své doby a jména jako Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová či Naomi Campbellová znal doslova celý svět. Dnes se mnohé z nich blíží...

6. listopadu 2026  8:23

Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů

Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou...

6. listopadu 2026  5:30

Jak můžeš s tolika vadami řeči dabovat? vytýkal Dlouhý Boudové

Nela Boudová

„Já určitě muže potřebuju,“ říká herečka a dabérka Nela Boudová. V rozhovoru promluvila o cestě k vnitřnímu klidu, proč bychom měli méně naříkat a více si vážit toho, co máme, i o proměnách dabingu....

6. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kateřina Brožová jela bez řidičáku a měla upito. V její garáži skončil kůň, vzpomínala

Kateřina Brožová

Herečka Kateřina Brožová (58) zavzpomínala na neobvyklou příhodu, kdy v její garáži skončil kůň. Přiznala při tom, že řídila bez řidičského průkazu a dokonce po pár panácích. Navíc u toho byla...

6. listopadu 2026

Kouzlo sedmé hodiny. „Hlas MHD“ Jan Vondráček nejen o padáku od operátora

Premium
Jan Vondráček

Pražané ho slyší denně z reproduktorů tramvají a autobusů. S jeho hlasem se však setkáte i jinde – a velmi často. Dabuje filmy, namlouvá audioknihy, objevuje se před kamerou a taky skládá hudbu. Ale...

5. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.