Mohla jsem se jmenovat Deborah Pchálek Kahl, vtipkuje zpěvačka Debbi

Debbi o jméně i vlastních dětech

Jaké byly líbánky

Rozdělili jsme je na dvě části. Nejdříve jsme s Tomášovými dětmi strávili týden na statku, pak jsme jeli s kamarády sjíždět Vltavu. Žádné Maledivy.

(Tomáš: Ležet někde na pláži si ani jeden neumíme představit.)

Co vás spojuje?

Nejvíc asi smysl pro humor. Když jsme si spolu začali, přišel covid, tak jsme byli doma, vyprávěli si a váleli se smíchy po zemi. Akorát je náš humor trochu temný, jiní by ho těžko pochopili. Stejní jsme i světonázorově. A milujeme deskové vědomostní a kvízové hry. Oba říkáme, že jsme v tom druhém našli nejlepšího kamaráda.

V čem vás změnil?

Zatímco Tomáš je díky mně o něco bohémštější, já díky němu o něco důslednější a zodpovědnější vůči sobě samé. Jsem sice pořádná, pokud jde o péči o domácnost, jinak jsem ale byla těžký pankáč. Nebýt Tomáše, nedodělala bych vysokou.

Debbi Prvně o sobě dala vědět v roce 2009, kdy postoupila do semifinále SuperStar. Úspěšnou kariéru pak odstartovala hitem Touch The Sun, za který získala cenu Anděl v kategorii skladba roku. O pár let později si stejné ocenění odnesla díky albu Break. Má bakalářský titul z Metropolitní univerzity Praha. S Tomášem tvoří pár dva a půl roku, v srpnu 2022 se vzali. Nyní se jmenuje Deborah Pchálek.

Jak vycházíte s jeho dětmi?

Mám je moc ráda, i když přiznávám, že je to záhul. Z nuly na tři, to není žádná sranda. (smích) Jsou ještě malé, a když se rozjedou, stojí to za to.

(Tomáš: Děti mají Debbi rády, i když je na ně docela přísná.)

Jsem daleko přísnější než ty. Když je jde Tomáš uspat a ony pořád zlobí, platí na ně věta: Ticho, nebo přijde Debbi!

Kdy chcete vlastní děti?

To teď opravdu v žádném případě nehrozí. Když u nás nedávno spaly Tomovy děti, přišel za mnou do ložnice a říká: „Miláčku, co kdyby tu stála ještě kolébka s mimčem?“ V tu chvíli jsme oba dostali záchvat smíchu.

Proč nežijete na farmě?

Pořídila jsem si ji, abych měla kde ustájit svoje koně. Moje představa žít tam natrvalo se ale rozplynula asi po týdnu. Většinu aktivit má člověk přeci jenom v Praze, takže jsme ze statku udělali chalupu, kde se střídáme s dalšími členy rodiny a společně tak pečujeme o koně, prasata, slepice, kachny…

Co máte v plánu?

Po svatbě jsem vydala song V dobrým i zlým, který pro mě po dlouhé době znamenal návrat k češtině. Nakonec jsem se se svými spolupracovníky rozhodla udělat EP, tedy takové menší album, s česky zpívanými věcmi. Vidím to na čtyři až pět písniček.

Proč jste Pchálek?

Hned jsem měla jasno, že si vezmu Tomášovo příjmení. Tím, že jsem se narodila v Německu a dřív se jmenovala Kahl, chtěla jsem i po svatbě jméno v mužském tvaru. I když jsem si mohla trochu víc vyhrát a být třeba Deborah Pchálek Kahl. (smích)

Tomáš Pchálek nejen o seznámení a svatbě

Jak jste se poznali?

Díky organizaci Cesta za snem, jejímž cílem je propojit různě handicapované lidi se zdravými, například při sportovních aktivitách. Naše společná kamarádka zařídila, že Debbi pro Cestu za snem zpívala v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Později jsem dostal nápad zapojit Debbi do jednoho z našich projektů, tak jsem téhle kamarádce řekl o kontakt. Sešli jsme se a hned si rozuměli.

Tomáš Pchálek Debbi a Tomáš Pchálek Kdysi snil o tom, že bude spisovatel. Má dokonce magisterský titul z Literární akademie. „Zatím jsem ale nic pořádného nenapsal,“ směje se. Působil v reklamní agentuře, spoluzaložil neziskovou organizaci Cesta za snem. Teď se chystá rozjet nový projekt s názvem NACHYTRI.ME. Z předchozího manželství má tři děti. S Debbi žijí střídavě v Praze a na jejím statku na Kokořínsku.

Kdo chtěl svatbu?

Jdeme kolem výlohy a ona: „Hele, koukej na ty prstýnky.“ Tak jsem řekl, ať tolik netlačí. Já jsem spíš impulzivní, ne plánovací. Jedno ráno mě napadlo, že ji večer požádám o ruku. Debbi měla hromadu práce a během dne mi zavolala, že se nemůže dočkat, až padne do postele. Já už měl všechno připravené. Naštěstí to klaplo.

V čem vás změnila?

Než jsem Debbi poznal, můj život byl hodně stereotypní, samotářský. Většinu času jsem trávil v práci, neměl kamarády, koníčky.

(Debbi: Taky byl oplácanější.)

To jo. Jedl jsem jen fast food a sladké. Vážil jsem 95 kilo, dneska mám necelých 80. Začal jsem pořádně spát, cvičit a Debbi mi skvěle vaří. Klidně by si mohla otevřít restauraci.

Kvůli čemu se hádáte?

Oba jsme horké hlavy, ale nehádáme se skoro vůbec. Oba jsme dobře argumentačně vybavení, takže to nikam nevede.

Jak se vám líbí na farmě?

Když jsem dostal gumáky, vidle, lopatu a pracovní rukavice, bylo jasné, co se ode mě očekává. Nikdy jsem si nepředstavoval, že se budu brodit blátem a kydat hnůj, ale baví mě to. Teď po mně Debbi chce, abych začal jezdit na koni. Dokonce mi zařídila trenérku.

(Debbi: Já totiž nejsem dobrá učitelka, hrozně ho sekýruju.)

Vyprávěla mi o svém dědovi, který prý kohokoli učil, toho rozbrečel. Myslím, že to podědila.

Kdy posloucháte její hudbu?

Debbi jsem zaregistroval už kdysi v SuperStar, ale pop jsem nikdy moc neposlouchal. Až když jsme se poznali a já navíc začal objíždět koncerty, naplno jsem její hudbu pochopil. Je rozhodně jednou z nejlepších zpěvaček v Česku. Dneska ji poslouchám docela často třeba i při cvičení.

Na čem právě pracujete?

S kamarádem jsme založili projekt NACHYTRI.ME. S různými osobnostmi, které mohou předat svoje zkušenosti a know-how, budeme točit videokurzy na určitá témata. Myslím, že to pro lidi bude mnohem snadněji stravitelné než třeba čtení knížek. Chceme zkrátka nachytřovat Česko. Spustíme to do konce roku.