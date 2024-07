Hokejový mistr světa David Tomášek se oženil, nevěsta ukázala fotky ze svatby

„Till Death Do Us Apart“, tedy „dokud nás smrt nerozdělí“, napsala Adéla Kocourová na Instagram ke svatebním fotografiím z 29. června 2024. „Vzala jsem si lásku svého života,“ dopsala později k dalším snímkům.

O ruku požádal osmadvacetiletý útočník švédského Färjestadu svou partnerku loni v červnu během dovolené na Mauriciu. Momentálně si David Tomášek po letošním vítězství na Mistrovství světa užívá zasloužené letní volno.

Na víkendové svatbě nechyběla ani prestižní hokejová trofej, pohár mistrů světa. Ten mezi hráči ještě stále postupně koluje a manželé Tomáškovi i svatební hosté z něj na veselce během tropického sobotního dne s chutí popíjeli.

O fotky a své pocity z veselky hokejového mistra světa a jeho partnerky se na sociálních sítích podělil také svatební fotograf Honza Martinec.

„Jsem vděčnej za lidi, které na svojí cestě mohu potkat. A i když byla tahle svatba pro mě tak trochu speciální, pořád je to jen a jen o těch dvou lidech, kteří se mají neuvěřitelně rádi. Díky, Adélo a Davide, že jsem mohl být u toho s vámi. A jasně, na svatbě mistra světa to bylo divoký, z poháru jsem se s klukama napil taky! A i když to bylo smíchané prosecco s pivem, stejně to chutnalo skvěle,“ napsal.