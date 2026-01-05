Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

„Jako členové Divadla Verze bychom se chtěli vyjádřit k aktuálně probíhajícímu tématu v bulvárních mediích, která svými výroky poškozují pověst našeho divadla, našich herců i nás osobně. Ačkoli jsme své soukromí vždy střežili, chtěli bychom nyní udělat výjimku a informovat vás, že veškeré dění je součástí a vývojem naší vzájemné dohody,“ stojí ve společném prohlášení, které na Instagramu zveřejnilo Divadlo Verze.
„Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme a jsme s nimi v oboustranném souladu,“ pokračovali David Prachař a Linda Rybová.
„Na prvním místě pro nás nadále zůstávají naše děti, naše rodiny a vzájemný respekt, který k sobě po celou dobu chováme. Na Divadlo Verze naše soukromá situace samozřejmě žádný dopad mít nebude a i nadále se budeme těšit na setkávání s vámi. Do nového roku všem přejeme mnoho zdraví, pochopení a optimismu,“ dodali Rybová a Prachař.
David Prachař má s první exmanželkou Danou Batulkovou syna Jakuba (42) a dceru Marianu (31). Manželé se rozvedli v roce 2003. Herec si pak vzal Lindu Rybovou, se kterou má tři děti – dcery Rozálii (22) a Josefínu (21) a syna Františka (17).
10. listopadu 2021