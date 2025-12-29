Herec David Gránský je dvojnásobným tatínkem, prozradil jméno syna

David Gránský (33) a jeho manželka Nikola Gránská (32), kteří jsou spolu už patnáctým rokem, oznámili radostnou novinu. Stali se dvojnásobnými rodiči. Herec a jeho partnerka prozradili na sociálních sítích i jméno miminka.
David Gránský s manželkou Nikolou (Premiéra muzikálu Čarodějka (Wicked), Goja...

David Gránský s manželkou Nikolou (Premiéra muzikálu Čarodějka (Wicked), Goja Music Hall, Výstaviště Praha, 14. září 2019) | foto: Profimedia.cz

David Gránský a Nikola Gránská Madunická (3. května 2022)
Nikola Gránská Madunická a David Gránský při rozhovoru pro iDNES.cz (3. května 2022)
David Gránský
David Gránský a jeho manželka Nikola (1. března 2022)
„A pak přišel on. Benjamin. Děkujeme porodnici Hořovice a celému personálu za neskutečný přístup, péči a empatii,“ napsal David Gránský v pondělí večer na Instagram k černobílé fotografii se synem a připsal hashtag „jsme čtyři“.

davidgransky

A pak přišel on. Benjamin
Děkujeme @porodnice_horovice a celému personálu za neskutečný přístup, péči a empatii.

#JsmeČtyři

29. prosince 2025 v 18:07, příspěvek archivován: 29. prosince 2025 v 18:32
U příspěvku se okamžitě objevilo mnoho gratulací. Mezi prvními nechyběli kolegové Gránského z divadla Lukáš Adam a herečka Sabina Laurinová, kamarádka Mariana Prachařová či moderátorka a modelka Iveta Vítová.

David Gránský s manželkou Nikolou (Premiéra muzikálu Čarodějka (Wicked), Goja Music Hall, Výstaviště Praha, 14. září 2019)
David Gránský a Nikola Gránská Madunická (3. května 2022)
Nikola Gránská Madunická a David Gránský při rozhovoru pro iDNES.cz (3. května 2022)
David Gránský
Nikola Gránská (za svobodna Madunická) a David Gránský jsou spolu patnáctým rokem, vzali se v létě 2019. V roce 2022 se jim narodil první syn, kterému dali manželé jméno Mateo. I když doufali v přirozený porod, chlapec nakonec přišel na svět císařským řezem.

David Gránský patří mezi výrazné osobnosti mladší generace českých herců. Diváci ho znají především z televizních seriálů, jako jsou Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Slunečná.

Objevil se také v kriminálních seriálech Specialisté, Polda či Kriminálka Anděl. Kromě herectví se věnuje i hudbě a zpěvu. Širší veřejnost ho poznala také díky účasti v zábavné show Tvoje tvář má známý hlas.

