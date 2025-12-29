Herec David Gránský je dvojnásobným tatínkem, prozradil jméno syna

„A pak přišel on. Benjamin. Děkujeme porodnici Hořovice a celému personálu za neskutečný přístup, péči a empatii,“ napsal David Gránský v pondělí večer na Instagram k černobílé fotografii se synem a připsal hashtag „jsme čtyři“.
U příspěvku se okamžitě objevilo mnoho gratulací. Mezi prvními nechyběli kolegové Gránského z divadla Lukáš Adam a herečka Sabina Laurinová, kamarádka Mariana Prachařová či moderátorka a modelka Iveta Vítová.
Nikola Gránská (za svobodna Madunická) a David Gránský jsou spolu patnáctým rokem, vzali se v létě 2019. V roce 2022 se jim narodil první syn, kterému dali manželé jméno Mateo. I když doufali v přirozený porod, chlapec nakonec přišel na svět císařským řezem.
David Gránský patří mezi výrazné osobnosti mladší generace českých herců. Diváci ho znají především z televizních seriálů, jako jsou Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Slunečná.
Objevil se také v kriminálních seriálech Specialisté, Polda či Kriminálka Anděl. Kromě herectví se věnuje i hudbě a zpěvu. Širší veřejnost ho poznala také díky účasti v zábavné show Tvoje tvář má známý hlas.