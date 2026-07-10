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Dara s Nedvědem si užívají romantiku v Itálii. Brzy se nastěhují do vysněné vily

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  9:40
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8. července 2026) | foto: koláž iDNES.cz

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....
Pavel Nedvěd v Itálii, očima Dary Rolins. (8. července 2026)
76 fotografií
Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí koupáním, romantickými chvílemi i obdivováním výhledů, které si už brzy budou užívat z vlastního domova.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd tráví dny u italského jezera Lago Maggiore, kde vzniká jejich vysněná vila. Zatímco stavební práce míří do finále, dvojice si užívá romantickou atmosféru, koupání a chvíle jen ve dvou.

Dara Rolins se předvedla v plavkách a oznámila pauzu, chystá i svatbu s Nedvědem

Na zveřejněných záběrech na Instagramu nechybí pohledy na průzračné jezero ani fotografie bývalého fotbalisty v plavkách. Dara zachytila také společné chvilky u vody, sklenku vína i malebné scenérie, které si oba zamilovali natolik, že se právě tam rozhodli vybudovat svůj druhý domov.

Stavba domu Dary Rolins a Pavla Nedvěda (2024)

Zatím ještě přespávají v hotelu nedaleko stavby, protože jejich moderní vila prochází posledními úpravami. Podle dřívějších vyjádření zpěvačky by se ale měli nastěhovat už po létě. Dům stojí na vyvýšeném pozemku s panoramatickým výhledem na Lago Maggiore a nabídne maximální soukromí, bazén i velké prosklené plochy.

Pro Pavla Nedvěda znamená pobyt v Itálii také vítaný odpočinek po mistrovství světa ve fotbale, kde jako generální manažer české reprezentace prožil nepříliš vydařený turnaj. O to více si nyní užívá klid po boku své partnerky.

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8. července 2026)
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8. července 2026)
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8. července 2026)
Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8. července 2026)
76 fotografií

Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoří pár od roku 2021 a v lednu 2025 oznámili zásnuby. Přestože se opakovaně spekulovalo o termínu svatby, dvojice zatím s veselkou nespěchá. Zpěvačka už dříve naznačila, že obřad by se mohl uskutečnit právě v zahraničí.

Pro oba znamená Itálie mnohem víc než jen oblíbenou dovolenkovou destinaci. Nedvěd zde strávil velkou část své fotbalové kariéry v dresech Lazia Řím a Juventusu Turín a k zemi má silný vztah. Dara zase věří, že právě u Lago Maggiore začne jejich nová společná životní etapa.

Společnost jim tam občas dělá i zpěvaččina dcera Laura Rolins (17), která podle své maminky zvažuje studium v zahraničí. Nová vila by se tak mohla stát místem, kde bude rodina trávit podstatnou část roku.

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