Rolins o zásnubách: Věděla jsem, že to má Pavlík v hlavě, ale nečekala jsem to

Dara Rolins a Pavel Nedvěd se zasnoubili na přelomu roku v Itálii, kde byli se zpěvaččinou dcerou Laurou (16), které se přezdívá Lola, a dalšími kamarády. „Řekla bych, že to byl takový příslib k tomu slibu. Byla jsem požádána o ruku a přislíbila jsem se. Ten slib teprve přijde, to se stane, jak se říká, do roka a do dne. Plus mínus. Asi to nebudeme datovat přesně ke dni, kdy se to stalo,“ prozradila pro Markízu Dara Rolins.

„Bylo to velmi magické, to přiznávám. Byla jsem požádána o ruku pár minut po půlnoci za zvuků ohňostroje, takže jsme měli úplně fantastickou kulisu, romantickou. A přiznám se, že jsem to opravdu nečekala. Jako věděla jsem, že to má Pavlík v hlavě, ale nevěděla jsem, že se to stane v tento den, v ten okamžik... Dokonce už jsem na sobě měla oblečený kabát, že jdeme ven podívat se na ohňostroj, a on mě tak chytil za ruku, přitáhl si mě zpět do té místnosti a poklekl, tak, jak to má být,“ popsala žádost o ruku.

Laura Homolová, Pavel Nedvěd a Dara Rolins (31. prosince 2024)

Všechno sledovala na balkonu jejich parta asi deseti přátel, kteří to pak náležitě se snoubenci oslavili. „Lola byla také překvapená. Říkala jsem jí: Mohla jsi mi to prozradit! a ona, že to opravdu nevěděla. Objaly jsme se a plakaly dojetím. Ptala se mě: Jsi šťastná? a já řekla, že jsem,“ pochlubila se zpěvačka.

Ještě v prosinci bulvár psal, že se zpěvačka a fotbalista rozejdou, protože Nedvěd dostal dvouleté angažmá v Saudské Arábii. Dara Rolins prozradila, že ona je na zprávy v bulváru zvyklá. „Jsem na ně připravená víc, než můj partner. Tedy snoubenec! On to řeší trošku víc, většinou se ho to dotkne a má tendenci to nějakým způsobem uvádět na pravou míru. Já vždycky mávnu rukou a říkám: Lásko, zítra do toho zabalí mrkev a bude zas něco jiného v novinách. Takže neřeš. A hlavně my jsme věděli, jak to je,“ říká.

Pavel Nedvěd odešel kvůli práci krátce poté, co se s Darou Rolins zasnoubil. Podle zpěvačky to sice bude trošku náročnější, ale láska všechno překoná. „Bude to fungovat přirozeně podle jeho času, podle mého. Ale počítáme s tím, že to bude teď náročnější, ale není to nic, na co bychom nebyli zvyklí. Bylo logické, že ta chvíle nastane, protože Pavel toužil po tom vrátit se do práce. Je to ještě mladý chlap, který má spoustu energie, kterou potřebuje vybít. Je hodně věcí, které chce ještě dokázat. Takže jsem to totálně schvalovala. Radovali jsme se všichni s ním,“ dodala Rolins, kterou letos čekají mimo jiné dva velké koncerty v rodné Bratislavě.