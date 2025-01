Dara Rolins se bude poprvé vdávat. Potvrdila zasnoubení s Pavlem Nedvědem

„Děkuji za všechny gratulace, hádáte správně, jsem zasnoubená...,“ napsala Dara Rolins do příběhů na Instagramu k fotce z Itálie.

Spekulace ohledně zasnoubení den předtím vyvolal příspěvek, na kterém má zpěvačka na levé ruce na prsteníčku prsten s diamantem. Její fanoušci to brali za jasnou věc a hned jí přáli k zásnubám.

Dara Rolins potvrdila, že se zasnoubila. (4. ledna 2025)

„Hodně čerstvého vzduchu, hodně ranního vstávání na první manšestr, hodně dobrého jídla a vína, ale hlavně hodně smíchu. A ten je pro tělo i duši nejprospěšnější! Ještě pár dní, než se vrátíme zpět do naší reality. Netěším se na ni o nic méně, jen bude pár věcí trochu jinak...,“ začala Dara Rolins příspěvek na Instagramu.

„A i když jsme to, že se jednou Pavlík vrátí do práce, věděli, když je to konečně tady, už teď chybí... Ale s tím vším se v životě počítá. Jsme dospělí a v naší rodině jsme zvyklí na rychlé střihy jako v akčním filmu. Vlastně je všichni milujeme! Anyway... Čeká nás rok plný nové hudby, nových výzev, zážitků a překvapení... Prostě tak, jak to máme rádi. Bude to jízda a vy budete u toho!“ dodala s narážkou na to, že Pavel Nedvěd získal angažmá v Saudské Arábii.

Zpěvačka a fotbalista tvoří pár přes tři roky. Dara Rolins má dospívající dceru Lauru, které se přezdívá Lola a jejímž otcem je frontman kapely Wohnout Matěj Homola. Už jednou zasnoubená byla, v roce 2004 s hokejistou Jaroslavem Bednářem.

Fotbalista Pavel Nedvěd má z třicetiletého manželství dceru Ivanu a syna Pavla. Před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.