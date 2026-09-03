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Dara Rolins o svatbě s Pavlem Nedvědem: Dojali jsme se všichni několikrát

Autor:
  10:01
Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins | foto: Instagram / Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins
Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022)
Pavel Nedvěd a Dara Rolins (2022)
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem.
49 fotografií
Dara Rolins promluvila o své první svatbě v životě. V Itálii si vzala fotbalistu Pavla Nedvěda. Zpěvačka prozradila, že se nikdy neplánovala vdávat, vše se ovšem změnilo, když potkala toho pravého.

„Vdát se nebyl nikdy můj sen, protože jsem neměla nikdy pocit, že po mém boku stojí muž, kterému chci dát všechno. Stalo se to až před pěti lety, když do mého života vstoupil Pavlík, do kterého jsem se, přiznávám, nezamilovala na první pohled. Nic víc než on, nic víc než my, neexistuje,“ cituje web Markiza.sk zpěvačku, která se svěřila kamarádce Lence Bohunické, která byla i na svatbě.

dararolins_vermi

02.09.2026
Svoji :)

2. září 2026 v 19:59, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 8:54
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Svatební plán zpěvačky a sportovce byl, že ho stráví jen v kruhu těch nejbližších. Nakonec však zjistili, že v jejich životě je těch nejbližších opravdu nespočet. Čili nakonec to nebyla úplně malá svatba.

„Velmi nás potěšilo, že si na nás všichni našli čas a že jsme se do této nové etapy posunuli spolu s nimi. Dnešek je pro nás opravdu nezapomenutelný a dojali jsme se všichni několikrát, každý měl ten svůj moment se slzou v oku,“ řekla nevěsta. „A teď se jdu hodit do jezera a zaplavat si. Pavlík si dá rychlého šlofíka a pak bude párty až do rána bílého!“

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Dara Rolins a Pavel Nedvěd se vzali 2. září 2026 u italského jezera Lago Maggiore. Toto místo má pro dvojici speciální význam, protože právě tady si nechali postavit nový dům.

Nevěsta měla šaty od návrháře a fotografa Lukáše Kimličky, ten se postaral také o první snímek, kterým zpěvačka na sociálních sítích oznámila, že už není singl.

Pro Daru Rolins je to první svatba. S Pavlem Nedvědem tvoří pár od roku 2021 a loni v lednu oznámili zasnoubení, které proběhlo také v Itálii. Dara Rolins už byla zasnoubená v roce 2004 s hokejistou Jaroslavem Bednářem. Na svatbu ovšem nedošlo a pár se rozešel v roce 2006.

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Rolins pak tvořila pár s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má osmnáctiletou dceru Lauru, které se přezdívá Lola.

Dalším jejím partnerem byl raper Patrik Vrbovský alias Rytmus, s nímž žila ve vile v Tuchoměřicích. Ta je nyní na prodej za necelých 40 milionů korun.

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd má z třicetiletého manželství s Ivanou Nedvědovou dceru Ivanu a syna Pavla. Před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.

6. března 2026
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