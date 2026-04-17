Nové sídlo Dary Rolins a Pavla Nedvěda se staví v jedné z nejžádanějších lokalit u jezera Lago Maggiore, které je vyhlášené nádhernou krajinou a klidnou atmosférou. Podle dostupných informací nepůjde o žádnou skromnou nemovitost – naopak, roste zde třípatrová moderní vila, která svým rozsahem připomíná spíš menší luxusní hotel.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd staví luxusní vilu v Itálii. Zpěvačka ukázala výhled
Dara své fanoušky pravidelně zásobuje záběry ze stavby a ukazuje, jak se jejich budoucí společný domov postupně mění. Není pochyb o tom, že pár si potrpí na detaily i komfort. Dům má stát na exkluzivním pozemku s výhledem na jezero a nabídnout maximální soukromí.
Tentokrát ale nešlo jen o stavební dozor. Snoubenci si pobyt v Itálii evidentně užili i po osobní stránce. Zpěvačka sdílela na Instagramu záběry z luxusního hotelu, kde partneři během cesty přebývali. Ukázala dechberoucí výhled na jezero, postel s nebesy i elegantní italský interiér.
Fanoušky zaujalo i něžné gesto, kdy si Dara na jedné z fotografií proplétá v posteli prsty s partnerem. „Je skvělé, že to mezi vámi i po letech stále jiskří,“ vzkazují sledující slavnému páru. „Nejlepší věci se stejně nedají koupit. Prostě se stanou. Štěstí nejlépe definují obyčejné, pěkné momenty,“ napsala nedávno Rolins na sociální sítě.
Zpěvačka a bývalý fotbalový záložník, kterému se přezdívá Grande Paolo, jsou spolu šestým rokem. Pozemek na lukrativním místě u italského jezera Lago Maggiore si pořídili společně koncem roku 2022. Podle italského portálu Prealpina zaplatili tehdy za stavební pozemek v obci Tronzano milion eur, což v té době odpovídalo přibližně 25 milionům korun.
Prosklená vila na skále ve tvaru L má tři patra a nádherný výhled na jezero, jehož část zasahuje i do Švýcarska. Nechybí bazén a zahrada. V domě by měl být i výtah.
Podle architekta projektu, Itala Roberta Manzettiho, by na ploché střeše prvního patra měly být fotovoltaické panely, aby byl celý dům ekologicky udržitelný. Mezipodlaha v obývací části má pak fungovat jako terasa se syntetickou zelenou podlahou.