Chlapi nemají podvádět mámy svých dětí, vzpomíná Rolins na nevěru Homoly

Dara Rolins byla hostem pořadu Socky, který moderuje Lea Danis. Probíraly spolu vztahy a také výchovu. Moderátorka se zpěvačky zeptala, co by zpětně v rámci výchovy hodnotila jako ne úplně nejlepší rozhodnutí.
„V tom úvodu možná, ale tak to bylo přirozené, protože on mi hodně ublížil. Udělal něco, co se samozřejmě ženského ega dotkne. Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins na adresu Matěje Homoly.
„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co vlastně s odstupem si říkám, že možná kdybych zkrátila tu dobu té kyselosti a toho hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.
Dara Rolins a zpěvák kapely Wohnout Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se jim narodila dcera Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky Lauře.
