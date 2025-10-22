Chlapi nemají podvádět mámy svých dětí, vzpomíná Rolins na nevěru Homoly

  14:51
Zpěvačka Dara Rolins zavzpomínala na rozchod s bývalým partnerem a otcem své dcery Matějem Homolou. Na slovenském rádiu Európa 2 prozradila, že se rozešli kvůli nevěře hudebníka a bylo to v době, která byla pro zpěvačku citlivá.
Dara Rolins a Matěj Homola

Dara Rolins a Matěj Homola | foto: Marek NavrátiliDNES.cz

Dara Rolins popřála dceři Lauře Homolové na Instagramu k 17. narozeninám. (25....
Dara Rolins a Laura Homolová
Dara Rolins a Matěj Homola
Dara Rolins s dcerou Laurou před objektivem fotografa Lukáše Kimličky (2023)
36 fotografií

Dara Rolins byla hostem pořadu Socky, který moderuje Lea Danis. Probíraly spolu vztahy a také výchovu. Moderátorka se zpěvačky zeptala, co by zpětně v rámci výchovy hodnotila jako ne úplně nejlepší rozhodnutí.

„V tom úvodu možná, ale tak to bylo přirozené, protože on mi hodně ublížil. Udělal něco, co se samozřejmě ženského ega dotkne. Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins na adresu Matěje Homoly.

Dara Rolins: Ruka, která mě po nehodě držela, už patřila jiné ženě

„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co vlastně s odstupem si říkám, že možná kdybych zkrátila tu dobu té kyselosti a toho hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.

Dara Rolins a zpěvák kapely Wohnout Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se jim narodila dcera Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky Lauře.

22. října 2025 v 9:32, příspěvek archivován: 22. října 2025 v 14:24
2. listopadu 2023
22. října 2025  14:51

