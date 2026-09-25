Jsem od každého trochu, je to unikátní zkušenost, říká trans žena Daniela Špinar

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„Jako každá žena mám dny, kdy chci být krásná a sexy, a pak chvíle, kdy toužím být nenápadná. Největší šok jsem ale zažila jakožto sexuální objekt. Muži na trans ženy vůbec nejsou zvyklí. V podstatě nevědí, že něco takového existuje, protože se s tím ve svém životě nepotkávají,“ říká Daniela Špinar, která si ponechala mužské pohlavní orgány.
Zadaná není. „Zatím se mi nepodařilo najít životního partnera, ale netlačím na pilu. Můj život není postavený na tom, jestli ho budu mít nebo ne. A uvidím, co přijde,“ dodává.
„Když člověk udělá trans coming out, jednoznačně si tím ztíží život, ale není nad to žít v pravdě. Bohužel trans lidi jsou pro některé hromosvodem. Lidi kolem jsou nenávistní, neumí zacházet s tím, čemu nerozumí a ztěžují nám život nejen na denní bázi, ale i politicky, zákony. V podstatě jsme nejperzekuovanější skupinou obyvatel na světě. Kdyby nebylo haterů, kteří neustále útočí, což je samozřejmě odrazem jich samotných, toho, že sami s něčím zápasí, tak by se mi žilo líp,“ říká Daniela Špinar, která dlouhodobě poukazuje na postavení trans žen a trans mužů ve společnosti.
Přiznává ale, že se setkává i s pozitivními ohlasy. „Lidi mi děkují, že tohle téma otevírám. A kromě nenávistných komentářů mám i spoustu takových, kde mi děkují za určitou inspiraci,“ vypráví.
O tom, jak se u nás trans ženám žije, napsala autobiografickou knihu Zápisky z tranzice a vytvořila stand–up Dejte mi mikrofon, kabelku mám!. S humorem a nadsázkou v něm popisuje svůj vstup do nového života po tranzici. Za tento svůj mimořádný performerský výkon je letos nominována do užšího výběru na Cenu Thálie.
„Určitě je odvaha žít podle toho, jak je člověk uzpůsobený a kým se cítí být. Ale díky tomu jsem naplněná. Svoji minulost neodpářu, ale důležitý je stav tady a teď. Ne to, co bylo a ani to, co bude,“ říká.
V současné době připravuje dvě inscenace. Pro Venuši ve Švehlovce divadelní adaptaci románu Chlípnice od Michala Witkowského, který v něm přibližuje gay komunitu osmdesátých let v Polsku.
„Zaměřila jsem se na první část, která je o dvou zženštilých gayích, nebo spíš nedefinovaných trans ženách Patrícii a Lukrécii. Vyprávějí, jak se jim coby vyděděncům společnosti žilo a jak jí to svým způsobem trošku vracely, protože jí nastavovaly zrcadlo a iritovaly ji,“ vypráví režisérka, která byla léta uměleckou šéfkou činohry Národního divadla a na svém kontě má řadu významných ocenění. Do hlavních rolí obsadila Michala Kerna a Tomáše Kobra. „Je to humorné, docela sprosté, ale jde o důležité téma, protože společnost se tak dozví něco o životě lidí na jejím okraji.“
Potvrzuje, že díky svému přerodu získala obrovský materiál pro svoji uměleckou práci. „Nejsem cis žena, (osoba, která se jako žena narodí - pozn.red.) a teď už nejsem ani muž se vším všudy. Vždycky budu někým mezi, nebo-li od každého trochu a to je velmi unikátní zkušenost, kterou má velmi malé procento lidí. A díky tomu můžu těmto dvěma genderům vyprávět příběh z perspektivy, o které ani nevědí, že existuje, což je zajímavé,“ říká.
O postavení mužů a žen ve společnosti je hra Královny, kterou napsala a nyní inscenuje v mladoboleslavském divadle. „Zabývala jsem se tímto tématem strašně dlouho. Zajímalo mě, proč se stalo, že jedna půlka lidstva odsoudila tu druhou k jakési nečinnosti, proč muži nepustí ženy do veřejného prostoru a chtěla jsem rozvinout myšlenku, že žena není slabá,“ vypráví.
Na historických postavách - anglické královně Alžbětě I. a její sestřenici, skotské královně Marii Stuartovně - ukazuje dva protichůdné ženské principy ve světě, kterému vládnou muži.
„Jedna je symbolem síly, určité mužské energie a zároveň panenská královna. Je to žena, která pochopila, že když si zadá s jakýmkoliv mužem, ztratí svoji pozici. Ta druhá měla dítě, manžely, bojovala spíš ženskými zbraněmi a bohužel to s ní nedopadlo dobře. A já jsem se zamýšlela nad tím, který z těch principů je lepší a ženám bližší a jakým způsobem jsou schopny být akceptovány ve veřejném prostoru dnes,“ říká.
„Protože víme, že se teď objevují různá extrémní seskupení, která se je snaží vrátit tam, kam podle nich patří a proti nim stojí feminismus. A je otázka, jestli žena v tom veřejném prostoru může být šťastná, když do jisté míry musí válčit mužskými zbraněmi. Ta inscenace ale nenabízí řešení, ‚jenom‘ klade otázky,“ vypráví Špinar.
Rodina, ze které Daniela Špinar pochází, je věřící – adventisté sedmého dne. K víře byla vedena i ona, ale posléze se od ní odklonila. „Co člověk, to jiný Bůh, jiná pravidla, a jiné morální zásady. Já v toho biblického, křesťanského nevěřím. Podle mě je to lidský výmysl. Pokud ale věříte, nikomu to nevnucujete, nenastavujete si podle toho nějakou morálku a nechcete ovlivňovat další kolem sebe, tak je to v pořádku. Ale já jako logicky fungující člověk, kterého zajímá věda a příroda, v Boha věřit nemůžu, protože je to pro mě schizofrenní nesrozumitelná situace,“ říká otevřeně.
„A hlavně Bůh není milující a spravedlivý, jak ho křesťanství prezentuje. Je mstivý, zlý. V Bibli jsou přímo jím nařízené genocidy, žena je považována za majetek muže, homosexuálové jsou nepřijatelní a mají být ukamenovaní… Je v ní spousta míst, se kterými nesouhlasím. A takového Boha si nevážím a věřit v něj nechci. Protože nejen, že nemám důkaz, že existuje, ale hlavně se vůbec neztotožňuji s jeho morálními principy, fungováním a zásadami,“ uzavírá Daniela Špinar.
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7. prosince 2022