Daniela Špinar slaví nový rodný list. Úředně jsem žena, těší ji konec byrokracie

„Dnes je mi nepopsatelně! Právě jsem si vyzvedla svůj novej rodnej list! A tím pro mě končí všechny ty byrokratický nepříjemnosti posledních let…Jsem moc vděčná především Petru Kallovi a Lence Králové, i díky nimž se to mohlo konečně stát! Slavím snídaní a burčákem,“ napsala režisérka na Facebooku.
Vyjádřila se také k novele slovenské ústavy, do níž poslanci zavedli, že existují jen dvě pohlaví – muž a žena. „PS: zase jsem si pročetla komentáře stran Fica a slovenský ústavy a ano, samozřejmě se teď chystám do vězení, abych zneužila nějakou spoluvězeňkyni, protože proto to přece všechny transženy děláme!“ dodala Špinar.
Někdejší umělecká šéfka Činohry Národního divadla se narodila s tělem muže, jehož přitahuje stejné pohlaví. Myslela si, že je gay, než si otevřeně připustila, že přišla na svět s duší ženy, kterou chce být. Před třemi lety se rozhodla pro hormonální proměnu a je se svým tělem spokojená. „Nemám potřebu ho zásadně modelovat a přizpůsobovat se diktátu krásy,“ řekla pro týdeník Téma.
Prozradila také, že operaci pohlaví odmítá. „Hlavní důvody jsou dva: jsem na svoje tělo zvyklá. Ano, chtěla bych sice funkční vaginu, jenže to nejde. Tu mít nikdy nebudu. Narodila jsem se s penisem. A zadruhé: taková operace, i když se povede dobře, vás odstaví na půl roku z provozu. Obvykle následuje ještě reoperace, aby výsledek pěkně vypadal. A mnohdy vypadá, ale horší už je její funkčnost. I když si uvědomuji nevýhody svého rozhodnutí, plusy pořád převažují. Mám teď po hormonální proměně svoje tělo ráda, a od operace jsem ustoupila,“ přiznala.
4. června 2025