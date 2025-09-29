Daniela Špinar slaví nový rodný list. Úředně jsem žena, těší ji konec byrokracie

Daniela Špinar se na sociálních sítích pochlubila novinkou. Dostala nový rodný list. Režisérka na konci roku 2021 udělala coming out jako trans žena a prochází tranzicí.
„Dnes je mi nepopsatelně! Právě jsem si vyzvedla svůj novej rodnej list! A tím pro mě končí všechny ty byrokratický nepříjemnosti posledních let…Jsem moc vděčná především Petru Kallovi a Lence Králové, i díky nimž se to mohlo konečně stát! Slavím snídaní a burčákem,“ napsala režisérka na Facebooku.

Vyjádřila se také k novele slovenské ústavy, do níž poslanci zavedli, že existují jen dvě pohlaví – muž a žena. „PS: zase jsem si pročetla komentáře stran Fica a slovenský ústavy a ano, samozřejmě se teď chystám do vězení, abych zneužila nějakou spoluvězeňkyni, protože proto to přece všechny transženy děláme!“ dodala Špinar.

Někdejší umělecká šéfka Činohry Národního divadla se narodila s tělem muže, jehož přitahuje stejné pohlaví. Myslela si, že je gay, než si otevřeně připustila, že přišla na svět s duší ženy, kterou chce být. Před třemi lety se rozhodla pro hormonální proměnu a je se svým tělem spokojená. „Nemám potřebu ho zásadně modelovat a přizpůsobovat se diktátu krásy,“ řekla pro týdeník Téma.

Prozradila také, že operaci pohlaví odmítá. „Hlavní důvody jsou dva: jsem na svoje tělo zvyklá. Ano, chtěla bych sice funkční vaginu, jenže to nejde. Tu mít nikdy nebudu. Narodila jsem se s penisem. A zadruhé: taková operace, i když se povede dobře, vás odstaví na půl roku z provozu. Obvykle následuje ještě reoperace, aby výsledek pěkně vypadal. A mnohdy vypadá, ale horší už je její funkčnost. I když si uvědomuji nevýhody svého rozhodnutí, plusy pořád převažují. Mám teď po hormonální proměně svoje tělo ráda, a od operace jsem ustoupila,“ přiznala.

