Je na nás s Ondrou, jak náš vztah bude nebo nebude vypadat, říká Brzobohatá

„Na naší svatbě teklo proudem nejvíce víno. Později se hosté pustili i do míchaných nápojů a také s tím malinko zatočili. Ale já osobně jsem pila skoro pořád jen víno,“ vzpomíná na svatební den pro pořad Showtime Daniela Brzobohatá, která moderovala akci Someliér roku 2023.

Ondřej Gregor Brzobohatý požádal moderátorku o ruku během dovolené na Maledivách jen pár měsíců před svatbou. „To, že jsme se brali tak brzy po zásnubách, přišlo od Ondry. Myslela jsem si, že ta žádost o ruku je taková… „Slibem nezarmoutíš a pojďme se o tom už dál nebavit“. A vlastně mě hrozně překvapilo, že už ten den začal plánovat, že bychom se vzali víceméně za čtyři měsíce,“ popisuje Brzobohatá.

„Nikdy jsem neprahla po tom se vdávat. Ale zase na druhou stranu, když žádost o ruku přišla, říct ne by bylo úplně zbytečné. Protože já prostě s Ondrou být chci a je to teď jen na nás, jak ten vztah bude vypadat nebo nebude vypadat. Přijde mi to jako takové hezké stvrzení lásky,“ říká. „A co dál? Byla bych moc ráda za to, kdyby to zůstalo tak jako teď, protože je to moc hezké.“

Nad tím, že by si nechala své rodné příjmení, prý moderátorka ani nepřemýšlela. „Říkala jsem si, že když už tedy chceme tvořit rodinu, proč bych měla lpět na tom, že bych si nechala své původní jméno. Ale je pravda, že na Brzobohatou si vůbec nedokážu zvyknout,“ směje se.

O změně příjmení zavtipkoval nedávno také Ondřej Gregor Brzobohatý. „Váhali jsme do poslední chvíle, jestli nebudu Ondřej Písařovic,“ řekl muzikant v pořadu Inkognito s odkazem na kauzu Tiffany. Brzobohatý v minulosti potvrdil, že jako drag queen si říká Tiffany Richbitch, ale jde jen o nadsázku.

K minulosti a zálibě svého exmanžela v převlékání se za ženu se stále vrací také modelka a Miss World 2006 Taťána Kuchařová (35). Ta před pár dny v rozhovoru pro Showtime rozebírala svůj nový vlasový sestřih takto: „Já jsem teď v poslední době použila pár paruk. Po nebožce ženě mi jich totiž pár zbylo,“ smála se. „No, to byl blbý fór,“ dodala.

VIDEO: Daniela (tehdy ještě Písařovicová) v Show Jana Krause, 2021: