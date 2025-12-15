Šetřil na opravu zámku, teď Daniel Vymětal Krejčík investuje peníze do cestování

Autor:
Daniel Vymětal Krejčík jde do dalšího uměleckého boje. Kvůli roli Jana Antonína Bati v připravovaném muzikálu Klan Baťa, který uvede Letní scéna Musea Kampa, se bude muset naučit stepovat. Donedávna přitom nezvládal ani základní kroky nejjednoduššího společenského tance.
Daniel Krejčík

Daniel Krejčík | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)
Jiří Vymětal a Daniel Vymětal Krejčík
Jiří Vymětal a Daniel Vymětal Krejčík
Daniel Vymětal Krejčík
50 fotografií

Choreografka Jana Hanušová ho ale rozhýbala. V inscenaci Harold a Maud v Divadle Studio DVA totiž její manžel – režisér – chtěl, aby na jevišti tančil s Eliškou Balzerovou. „Na začátku jsem si pletl pravou a levou nohu, neudržel jsem rovnováhu, ale po skoro třech měsících zkoušení je to už lepší,“ svěřil se herec pár dní před premiérou. „Jana mě to nadrtila. A mně se ulevilo aspoň v tom, že sice jsem velké dřevo, ale když přijde hodně truhlářů, tak se s tím dá nějak hnout.“

Klan Baťa má být výpovědí o několika generacích významných podnikatelů, kteří se zaměřili na výrobu obuvi. „I když mezi nimi byly nějaké rozpory, jeden bez druhého by nedošli tak daleko,“ říká scenáristka a producentka Daniela Sodomová.

Daniel Vymětal Krejčík a Tomáš Klus na představení muzikálu Klan Baťa (2. prosince 2025)

Do hlavních rolí režisérka Adéla Laštovková Stodolová obsadila Oskara Hese, Marka Lamboru, Tomáše Kluse, Tomase Seana Pšeničku, Šimona Oppa a Daniela Vymětala Krejčíka. Tomu byla svěřena role Jana A. Bati, nevlastního bratra Tomáše.

„Podle mě je to z těch tří sourozenců nejlepší postava. Kdybych si mohl vybírat, sám bych po ní sáhl. Antonín převzal po smrti Tomáše Bati rodinný podnik a rozšířil ho do celého světa. Musel se později vyrovnávat s nálepkou kolaboranta s nacisty, snažil se svoje jméno rehabilitovat, ale dál při tom realizoval svoje vize,“ vypráví herec.

Přiznává, že ještě donedávna životní příběh Antonína vůbec neznal. Až když si o něm začal zjišťovat podrobnosti, připadal mu fascinující. „Antonín žil dlouhou dobu v Brazílii a všude možně po světě,“ informuje herec. Nejvíc vědomostí načerpal díky svému partnerovi Jiřímu. „Když jsem mu řekl, co budu dělat za představení, byl mnohem informovanější než já. Tak jsem od něj dostal nalejvárnu a díky bohu jsem z toho nemusel psát žádný test,“ naráží na to, že Jiří je učitelem dějepisu.

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)

Základnu měli Baťovi dlouhá léta ve Zlíně, a tam se celý rok vracel i Daniel, když tam natáčel pro Českou televizi seriál Místo zločinu Zlín. „Se jménem Baťa se tam člověk potkává na každém kroku. Mají ho tam snad i na mýdlech v koupelně. I my jsme měli jeden z případů, který jsme v seriálu vyšetřovali, založený na baťovském odkazu. Viděli jsme i jeho vilu a spoustu dalších zajímavostí. Bylo fascinující zjistit, jak ho místní vzývají, považují za ikonu. Aby ne. Postavil jim domy, udělal pro ně spousty věcí. Překvapilo mě, jaký to byl renesanční člověk a vizionář, a jeho bratr taky,“ říká.

Během natáčení si pořídil několik párů bot značky Baťa a moc si je pochvaluje. Po skončení filmování si sliboval, že trasu Praha – Zlín – Praha si nadlouho odpustí. Teď ale uvažuje, že se na Moravu podívá znovu. Kompenzuje si tak, co nezažil jako dítě ani v pozdějším věku.

„Když jsem byl malý, u nás doma se moc necestovalo. Moji rodiče mají pohřební službu, takže byli neustále v práci. A když už jsme někam vyjeli, většinou to souviselo s vyzvednutím mrtvoly. Táta se mě zeptal, jestli jsem byl na Karlštejně, a já hned věděl, že tam pojedeme pro zesnulého. Sem tam se stalo, což bylo výjimečné a super, že někdo umřel i v zahraničí. Takhle jsem se dostal třeba do Polska. Ale nebyly to velké dálky, aby se nebožtík po cestě nezkazil,“ vypráví s pověstným smyslem pro humor.

Daniel Krejčík

„Když jsem pak žil s Matějem (Matěj Stropnický – pozn. red.) na zámku v Osečanech, neměli jsme na cestování prachy, protože jsme je všechny cpali do rekonstrukce. A Matěj byl z ekologických důvodů proti létání, což jsem respektoval. Takže během sedmi let našeho společného života jsem cestoval hodně málo. A teď za poslední dva roky jsem byl na spoustě hezkých míst, mimo jiné i v New Yorku, který jsem si moc přál navštívit a nadělil si ho ke svým třicetinám. Viděl jsem tam muzikál Chicago a Kabaret s Eddiem Redmaynem, který hrál v Dánské dívce,“ líčí.

I když muzikály jako divák miluje, hrál v nich zatím jen jednou, v Šakalích létech v Divadle Na Fidlovačce. „Muzikálový svět je jiný než činohra, nejsem jeho velký fanda. Činohra je spíš založená na vzájemném napojení při zkouškách. U muzikálu vnímám velkou rivalitu, soutěžení, přirovnal bych to ke sportu, což mi brání uvolnit se. Takže i když jsem nějaké nabídky od muzikálových produkcí měl, pokaždé jsem je odmítl. Ale tady to bude jiné,“ doufá. Představení Marta na Kampě viděl už čtyřikrát, líbila se mu i inscenace Meda a inscenace o Formanovi.

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík (křest knihy Nadělení, Praha, 2. listopadu 2022)

Letos s Jiřím Vymětalem, s nímž se v srpnu oženil, stráví první společné Vánoce. „Původně jsem chtěl psát novou knížku, ale asi si dám oraz. Slíbil jsem, že se naučím péct cukroví, vánočku už umím,“ popisuje herec.

Má rád sníh, takže za teplem se nechystá. „Zůstaneme tady, už máme i krásnou adventní výzdobu, kterou dostal Jirka od dětí na školním jarmarku. Jsou to různé ozdobičky na stromeček a věnce. V tomto směru máme vystaráno. A na dárky jsme už s Jirkou velcí, nevím, jestli si něco vůbec budeme dávat,“ překvapuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

Serena Williamsová (18. června 2025)

Bývalá profesionální americká tenistka Serena Williamsová (44) předvedla své křivky a vypracované tělo při novém focení. Rodačka z Michiganu v poslední době zhubla čtrnáct kilogramů a otevřeně...

Bývalý prezident Václav Klaus je pradědečkem, vnučka Kateřina porodila dceru

Kateřina Klausová

Vnučka exprezidenta Václava Klause a dcera bývalého poslance Václava Klause mladšího, Kateřina, se koncem června provdala za českého házenkáře Tomáše Pirocha. Manželé nyní na sociálních sítích...

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

Šetřil na opravu zámku, teď Daniel Vymětal Krejčík investuje peníze do cestování

Daniel Krejčík

Daniel Vymětal Krejčík jde do dalšího uměleckého boje. Kvůli roli Jana Antonína Bati v připravovaném muzikálu Klan Baťa, který uvede Letní scéna Musea Kampa, se bude muset naučit stepovat. Donedávna...

15. prosince 2025

Mateřství si užívám, přítel je tolerantní a chápavý, hlásí Miss World Pyszková

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)

Miss World 2024 Krystyna Pyszková je už tři měsíce maminkou a svou novou roli si užívá. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o dceři i partnerovi a prozradila, že miss z jejího života nemizí ani teď....

15. prosince 2025

Kvůli roli nesměla rok na botox. Stálo to za to, říká Amanda Seyfriedová

Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda...

Amanda Seyfriedová nedávno oslavila 40. narozeniny a pro nové je symbolem přirozené krásy. Americká herečka v novém rozhovoru prozradila, že ani ona se občas nebrání drobné kosmetické pomoci....

14. prosince 2025

Nejdřív vypadala jako prsa mimozemšťanky, říká o plastice gymnastka Bilesová

Simone Bilesová (říjen 2025)

Sedminásobná olympijská vítězka Simone Bilesová (28) letos v srpnu potvrdila fanouškům, že podstoupila zvětšení prsou. Na sociální síti nyní prozradila detaily o průběhu operace až po rekonvalescenci.

14. prosince 2025  13:12

Barbora Pleva Mottlová porodila syna. S manželem vybrali neobvyklé jméno

Barbora Mottlová a její manžel David Pleva v Brně (22. února 2025)

Moderátorka, modelka a herečka Barbora Pleva Motlová (39) je maminka. Zprávu o narození syna zveřejnila na sociální síti. S manželem Davidem Plevou (30) vybrali synovi neobvyklé jméno.

14. prosince 2025  11:30

Děti nechci. Mateřské instinkty mám jen ke psům, přiznává hvězda Bílého lotosu

Leslie Bibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Americká herečka a modelka Leslie Bibbová (52) je jednou rozvedená a bezdětná. Hvězda seriálu Bílý lotos nyní otevřeně promluvila o tom, proč se rozhodla děti nemít, a zdůraznila, že si za svým...

14. prosince 2025  10:08

Za modeling jsem se styděla. Říkala jsem, že vařím knedlíky, říká Karasová

Milada Karasová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Milada Karasová (75), která objevila největší české hvězdy modelingu, sama začínala jako manekýnka v 60. letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že se za tuto profesi tehdy styděla a raději...

14. prosince 2025

Americké Vánoce jsou moc. Jsem pro rovnováhu ve všem, říká Gábina Partyšová

Gabriela Partyšová

Moderátorka Gábina Partyšová (47) má na Vánocích nejraději setkávání s blízkými, ale nevadí jí ani to předvánoční šílenství, pokud toho není moc, jak to zažila třeba ve Spojených státech.

14. prosince 2025

Žiji asketickým životem a jsem schopný dělat stále stejné kraviny, líčí Martin Maxa

Premium
Martin Maxa si svůj dům zamiloval.

Zpěvák a malíř Martin Maxa brzy oslaví pětašedesátku. S přibývajícím věkem víc touží po klidu a harmonii a tráví čas po boku tří koček. Hodiny sedí u plátna a tvoří obrazy, ale nezapomíná ani na...

13. prosince 2025

Nedá se to popsat, říká Lily-Rose Deppová o své lásce k raperce 070 Shake

Lily-Rose Deppová a 070 Shake

Dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis Lily-Rose (26) tvoří od roku 2023 pár s americkou raperkou 070 Shake (28). Nedávno společně vyrazily do pařížských ulic, kde si užívaly společné chvíle....

13. prosince 2025  14:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Komička Amy Schumerová se po sedmi letech rozvádí s kuchařem Fischerem

Amy Schumerová a Chris Fischer (červen 2025)

Komička Amy Schumerová (44) oznámila rozchod s manželem Chrisem Fischerem (45). Jejich manželství trvalo sedm let a mají spolu šestiletého syna Gena. Na rozchodu se prý dohodli, ačkoli se „stále...

13. prosince 2025

Dick Van Dyke slaví 100 let. Prozradil zásady dlouhého šťastného života

Dick Van Dyke v pořadu The Masked Singer (2023)

Na krku má stovku, ale energii mu mohou závidět i mladší kolegové. Dick Van Dyke 13. prosince slaví stoleté jubileum a i přes drobné problémy se sluchem a lehkou nejistotu při chůzi stále okouzluje...

13. prosince 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.