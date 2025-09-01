Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociálních sítích pochlubil druhou svatbou. S ředitelem školy Jiřím Vymětalem (39) se po několika týdnech od první veselky vzali také v kostele. Oddávala je farářka Martina Viktorie Kopecká (39), známá televizním divákům z taneční show StarDance.

Při první svatbě počátkem srpna oddávala partnery matrikářka a místostarostka, druhá svatba se konala v sobotu v bývalém církevním zařízení Červený kostel v Olomouci.

Daniel Krejčík a Jiří Vymětal se vzali podruhé 30. srpna 2025.

Krejčík Vymětal na Instagramu o víkendu sdílel mimo jiné i foto svatebního dortu od herečky Kateřiny Kiary Hrachovcové, která patřila k pozvaným hostům a momentku svého partnera s farářkou Kopeckou doplněnou popiskem, že „ano“ si potřebovali říci ještě před Bohem.

8. srpna se vzali poprvé. Na poli u boží muky, s výhledem na Svatý Kopeček. Herci šla za svědka kolegyně Jitka Schneiderová. Ředitel školy Jiří Vymětal měl na sobě hanácký kroj, starý přes sto let. Nechybělo ani karaoke v podání ženichů.

„Jmenuju se teď Daniel Vymětal Krejčík. Přijali jsme jedno společný příjmení. Byla to nejkrásnější svatba, na který jsem kdy byl. A nejkrásnější den celýho mýho života. Amen,“ uvedl herec.

Krejčík před Jiřím Vymětalem chvíli chodil s marketérem Tomášem Jirkou. Předtím skoro sedm let tvořil pár s bývalým politikem Matějem Stropnickým. Začátkem roku 2024 ale oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.

