Příjmení nám vylosovala matrikářka, prozradil Daniel Vymětal Krejčík po svatbě

Se jménem byl totiž problém, kdy až na matrice řešili, jaké si dají společné příjmení. Nemohli se shodnout, tak na papírek napsali obě a matrikářka jedno vylosovala.
Jan Kraus ve svém pořadu zmínil, že když byl Daniel Krejčík naposledy v show, tak přišel s tehdejším partnerem Matějem Stropnickým, takže se k němu příjmení Vymětal docela hodí.
Jiří Vymětal získal titul učitel roku pro Olomoucký kraj a ředitel roku pro celou republiku. Jana Krause zajímalo, jak to budou dělat, když Dan hraje v Praze a Jiří působí v Olomouci. Daniel: „Ve vlaku.“ Jiří doplnil: „I v autě.“ Pak přiznali, že o tom moc nepřemýšleli.
Svatby zvládli rovnou dvě – jednu úřední a jednu církevní. Zorganizoval ji během tří dnů a hlavně řešili, kde bude volno a kdy nebudou jezdit kombajny.
„Vzali jsme se 8. 8. 2025. Ve 13:13 jsme si řekli ‚ano‘. Já a Jířa. Na poli u boží muky, s výhledem na Svatý Kopeček. Jen my. A ti nejbližší. Žádná pompéznost. Přijeli jsme na kole. Oddávalo nás ticho, příroda a paní matrikářka. Hosty dělali zajíci. A naštěstí nikde žádný kombajn,“ svěřil se herec na Instagramu.
Dodal tenkrát, že to byla ta nejkrásnější svatba, na které kdy byl. A vůbec nejkrásnější den. V nové životní etapě ho čekají i nové herecké výzvy, třeba zkoušení v pražském divadle Studio Dva, kde se ještě letos objeví v inscenaci Harold a Maude.
A jak se vlastně seznámili? „Donutili mě kamarádi jít na představení, kde Daniel hraje, s tím, že ty se budeš Krejčíkovi určitě líbit,“ řekl Jiří Vymětal. Dokonce prý měl na představení koupený lístek už třikrát, ale vždycky propadl. Až nakonec podlehl nátlaku maminky jednoho svého žáka, že to musí vidět.
V představení si Daniel vybírá diváky z publika, se kterými hraje, a Jiřího si vybral na roli partnera. Pak ho hned sbalil, přestože byl učitel ještě zadaný a dokonce byl na divadelní hře s přítelem.
Jan Kraus s hercem probral také jeho pohřební rodinu a jak ovlivňuje roční období úmrtí. Moderátora zajímalo, jestli může na tento obor někdy přijít krize. „Když je krize, tak je to lepší – to se lidi víc věšej,“ prohlásil Daniel Vymětal Krejčík.