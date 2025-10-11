Chceme děti. Jenom řešíme jak, přiznává čerstvě ženatý Daniel Vymětal Krejčík

Zatímco Daniel Vymětal Krejčík pochází z pohřebácké rodiny, jeho manžel Jiří Vymětal z učitelské. Co to obnáší, poznal herec na vlastní kůži při seznamování se svojí budoucí tchyní. „Podal jsem jí ruku a ona na mě vyhrkla: Objem kvádru?“ vzpomíná dnes už s úsměvem.
„Tak jsem se lekl, že asi budu muset doma začít řešit nějaké úlohy z matiky, abych u nich obstál,“ dodává Daniel Krejčík. Maminka jeho partnera je už v důchodu, ale učila matematiku a výtvarnou výchovu zatímco její manžel matematiku a zeměpis. „V něčem je to Taková normální rodinka,“ popisuje herec, jak na něj prostředí učitelů působí s narážkou na populární televizní seriál ze sedmdesátých let.

Daniel Krejčík a Jiří Vymětal se vzali podruhé 30. srpna 2025.

„Když jsem je postupně poznával, říkal jsem si v duchu: Tady je ale materiálu,“ usmívá se Daniel, který našel „materiál“ i ve své rodině a vznikla z toho kniha Hájemství: Příběh kluka z pohřebky. Byla tak úspěšná, že dnes podle ní vzniká televizní seriál. Na scénářích se podílí i Daniel Vymětal Krejčík, hrát v něm ale nebude. „Od té doby, co existuje hádéčko neboli vysoké rozlišení, tak by mi to asi nikdo nesežral. Ten seriál mapuje moje dětství v devadesátkách, pak moje dospívání, takže jsem tam jako dítě a teenager, což bych zahrát nemohl,“ říká s nadhledem.

V manželství je jen pár týdnů, takže je pro něj všechno ještě krásné, čerstvé a zalité sluncem. Svého partnera považuje za nejlepšího a nejkrásnějšího kluka na světě. Prý k němu ladí víc než jeho předchozí „kluk“ Matěj Stropnický. Oba totiž chtějí děti. Bývalý politik o nich sice uvažoval, ale víceméně jen, aby „vyhověl“ Danielovi.

„Poprvé v životě mám vedle sebe partnera, který má tu touhu stejně velkou jako já, což byl jeden z nejhezčích důvodů, proč jsem se do něj zamiloval,“ potvrzuje Krejčík. „Samozřejmě, že mít dítě je v našem případě komplikovaná záležitost, ale ty cesty tady jsou, i když každá má svoje ale. Buď jsou to věci finančního charakteru nebo právní složitosti. Anebo jde o velmi specifický typ rodičovství jako je například adopce. Jsme ale pevně rozhodnuti rodiči být, tak si ty různé možnosti zjišťujeme,“ říká otevřeně Daniel.

V podobné situaci se ocitl i jako herec, když vzal roli homosexuála Petra v novém filmu Rudolfa Merknera Milion. „Petr je životní smolař, takový ošklivounek, který nosí velké brýle. Ale chodí s moc krásným klukem, kterého hraje Tomáš Weber (hlavní hvězda nové Zlatovlásky, pozn. red.). Sám jsem si ho vybral. Když jsem ještě bydlel s Matějem na zámku v Osečanech a zřídila se tam letní scéna, přijel tam Tomáš s dalšími studenty herectví a hráli Dona Juana, přičemž sám měl titulní roli. Takže ho znám z doby, kdy začínal a už tenkrát byl skvělý,“ vypráví Daniel.

A protože Petr chce svému krásnému příteli splnit všechna přání včetně domečku se zahradou, na který nemá dost peněz, snaží se „zplodit“ dítě, za které by jako odměnu dostal od dědečka milion euro.

Příjmení nám vylosovala matrikářka, prozradil Daniel Vymětal Krejčík po svatbě

Danielův skutečný partner Jiří má k dětem hluboký vztah. Vede základní školu v Olomouci, a to způsobem v mnoha ohledech inspirujícím. „Moje maminka ho třeba znala dřív než já. Protože je taky učitelka (v mateřské školce) a se svými kolegyněmi poslouchá různé zajímavé podcasty. A on se dlouho věnoval tomu, že mluvil o své škole veřejně, o tom, jakým způsobem tam učí. Takže jsem si vzal idol svojí maminky. Máma ho miluje, což je dobrý,“ prozrazuje Krejčík.

Jiří Vymětal ale pracuje v Olomouci, zatímco Daniel v Praze, takže za manželem musí dojíždět. „Ale ono to není tak strašné, dá se to docela hezky skloubit. Pomohlo mi to, abych si teď svoje dny lépe plánoval,“ vypráví herec. „Když jsem bydlel na zámku, tak mi cesta do Prahy trvala hodinu a půl, teď jezdím vlakem dvě hodiny. Žil jsem tímhle způsobem tolik let, že mi to zase tak velká změna nepřijde,“ dodává.

Daniel Krejčík a Tomáš Weber ve filmu Milion (2025)

Zavrhli i myšlenku, že by se Jiří za Danem přestěhoval do hlavního města. „Přemýšleli jsme o tom a já zjistil, že bych asi do budoucna nechtěl svoje děti vychovávat v Praze,“ říká Daniel.

I když je Jiří pedagogem, který mimo jiné přednáší na vysoké škole, prý se mu běžné učitelské manýry vyhnuly. „V tomhle směru je pánbůh. Já jsem se zamiloval do strašně hodného, laskavého a opravdu veselého člověka. On nemá blbou náladu, což je skvělé. A jak má ty pedagogické zkušenosti, tak tvrdí, že aby dítě mělo školu rádo, musí zažít úspěch, což si myslím, že teď aplikuje i na mě. Takže každé jídlo, které připravím, je podle něj to nejlepší z nejlepších a mě to motivuje vařit víc a víc, i když vaření jinak nesnáším,“ směje se Daniel.

„Je to dobrá filozofie. A i když jsem ji prokoukl, tak ve chvíli, kdy jsem pochválen, podlomí se mi kolena. Funguje skvěle,“ dodává.

Odchody někdy bývají těžké, říká Krejčík k rozlučce se zámkem a Stropnickým

„Učitelské „nešvary“ má spíš moje maminka. Permanentně jsem si musel jako dítě mýt ruce, vyměňovat domácí ponožky za venkovní... Tak tohle můj partner úplně nemá. Myslím, že je v tomto směru hodně svobodný. Rád mluví a přednáší a miluje letopočty. Učí češtinu a dějepis,“ prozrazuje na Jiřího. „Až napíšu další knížku, která bude tentokrát příběhem kluka z Moravy a bude o nás dvou, tak mi k ní asi bude dělat korektury,“ směje se.

„Podle čeho doma jedeme a je to pro mě velká novinka, kterou Jirka praktikuje i ve škole, tak to jsou pravidla neagresivní a respektující komunikace. To znamená neříkat dětem tohle nesmíš a tamto nesmíš, ale mluvit s nimi jiným způsobem. Já na to dost koukám, protože jsem byl vychovávaný úplně jinak. Když jsem udělal nějakou ptákovinu, řekli mi doma, tohle nesmíš, dostal jsem pohlavek a šlo se dál. Ale možná to může u těch dnešních dětí fungovat takhle, když se ta metoda dobře osvojí,“ uvažuje Daniel Krejčík, jenž hraje na několika divadelních scénách.

V Divadle Studio DVA v současné době zkouší s Eliškou Balzerovou hru Harold a Moude, kterou režíruje Miroslav Hanuš. Premiéru by měla mít v prosinci.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

