Co dělal Marv ze Sám doma o Vánocích? Podle policie si chtěl užívat s prostitutkou

K incidentu došlo už 10. prosince, tedy v době, kdy filmy ze série Sám doma tradičně ovládnou televizní stanice i streamovací služby.
Daniel Stern nebyl zatčen ani vzat do vazby a policie nezveřejnila žádnou fotografii ani bližší informace. Podle webu TMZ se jednalo pouze o úřední záznam. V Kalifornii je snaha domluvit si placené sexuální služby klasifikována jako přestupek, který může podle zákona vést až k pokutě a krátkému vězení, pokud by herec byl uznán vinným.
Herec se k celé záležitosti zatím veřejně nevyjádřil a v současnosti není jasné, zda bude případ dále soudně řešen.
Kevin už není Sám doma. Jak vypadají hvězdy vánoční klasiky po letech
Vše se stalo v začínajícím období Vánoc, kdy filmy se zlodějíčkem Marvem dosahují rekordních sledovaností. Fanoušci se na Instagramu ptají: Chtěl Stern trávit svátky „jinak než sám doma“?
Stern žije v posledních letech v ústraní klidný život na své farmě ve Ventura County, přibližně hodinu cesty autem severozápadně od Los Angeles. Spolu se svou ženou zde chová dobytek, pěstuje citrusy a věnuje se svému koníčku, kterým je sochaření.
Daniel Stern se narodil 28. srpna 1957 v Marylandu, svou kariéru začal jako komediální herec a dabér. Kromě rolí v Sám doma se objevil například v kultovním seriálu The Wonder Years a mnoha dalších filmech a televizních projektech.
Proslavil se svým talentem hrát nešikovné, ale sympatické postavy, které si diváci zamilovali. Stern je ženatý a má dvě děti. I přes neustávající mediální pozornost se v posledních letech věnuje hlavně rodině a uměleckým projektům, které ho osobně zajímají a naplňují.
Herec říká, že téměř celoživotní zájem veřejnosti je pro něj spíše obtěžující. „Miluji vědomí, že film Sám doma i mou roli zloděje všichni zbožňují, ale když ke mně lidé přijdou a říkají mi to, je to popravdě někdy trochu otravné. Sláva mě obtěžuje,“ přiznal v rozhovoru pro magazín People.
„Popularita má zkrátka i svou odvrácenou tvář,“ dodal herec, který se dlouhodobě odmítá účastnit jakýchkoli společenských sešlostí a akcí souvisejících s filmy Sám doma.