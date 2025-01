Daniel Krejčík je opět single. Po Stropnickém mu nevyšel další vztah

„Mně jdou teď líp ty seriály než vztahy. Všechno je, jak má být. Tak to bývá, že po nějakém dlouhém vztahu potkáš někoho, kdo tě z toho vyléčí. Já vím, že je to klišé, určitě nechci říct, že Tomáš byl nějaký převozník. To bych ho degradoval,“ řekl Daniel Krejčík pro Super.cz.

„Byl to super kluk a myslím, že jednou budeme fajn kamarádi. Až si jednou někoho najde, budu mu tiše závidět, ale myslím si, že je správně, že to nejsem já,“ dodal.

Daniel Krejčík a Tomáš Jirka na premiéře filmu Hello, Welcome (6. srpna 2024)

Daniel Krejčík a Tomáš Jirka se spolu ukázali loni na akci Ples Sobje, kterou organizátoři charakterizovali jako maškarní zábavu a plesání s dovětkem: Když se na půl cesty potká berlínská párty a vídeňský ples. Pak v létě spolu ruku v ruce vyrazili na premiéru filmu Šimona Holého Hello, Welcome do pražského kina Přítomnost. Poté se herec, který si své soukromí více střeží, novým vztahem už netajil.

Krejčík začátkem roku 2024 oznámil, že se rozešel s Matějem Stropnickým. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika je už několik měsíců minulostí, podle informací Blesku za to mohla nevěra se ženou, které se měl dopustit bývalý šéf Strany zelených.

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík

Bývalý politik a novinář Matěj Stropnický do svých devatenácti let randil se ženami. V říjnu 2017 veřejně potvrdil, že je gay. Několik let předtím to oznámil doma. Jeho tehdejší nevlastní matka Veronika Žilková to přijala s pochopením, u otce Martina Stropnického prý narazil.

„Praha je malá a já věděla o dva roky dříve než Martin, že Matěj je homosexuál. Mlčela jsem. Když mu to pak Matěj řekl, byl z toho v šoku,“ uvedla herečka ve své knize Dělte dvěma.